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Четырнадцать лет на Марсе: снимки и новые результаты Curiosity
В 2026 году марсоход преодолел рубеж 5000 марсианских суток и поднялся на километр выше места посадки. Новые изображения показывают его путь по горе Шарп, а октябрьский отчет команды посвящен исследованию очередного образца породы.
Марсоход Curiosity продолжает исследования на пятнадцатом году работы на поверхности Марса. За лето 2026 года он достиг двух новых рубежей: набрал километр высоты относительно места посадки и провел на планете 5000 марсианских суток. Осенью NASA представило снимки очередного участка маршрута и отчет о работе с образцом из скважины Basque Lakes.
В сообщении от 5 октября команда миссии рассказала об анализе этого образца бортовыми лабораториями. Специалисты завершали исследования прибором CheMin и готовили дальнейшую работу комплекса SAM. Измерения лазерным спектрометром должны помочь решить, требуется ли дополнительный масс-спектрометрический анализ.
Бурение и лабораторные операции расходуют значительную часть суточного запаса энергии марсохода, поэтому в такие периоды возможности других приборов ограничены. Тем не менее команда запланировала круговую мозаику Mastcam для изучения геологического окружения скважины. Камеры также использовали для наблюдений при разном положении Солнца: это помогает точнее интерпретировать цвет и спектральные свойства пород.
На опубликованной навигационной фотографии, полученной 24 сентября на 5024-е марсианские сутки, видны скважина Basque Lakes и выбуренный материал рядом с ней. Такие кадры документируют место, откуда взят образец, и связывают результаты лабораторных измерений с окружающим ландшафтом.
Летнюю панораму с маршрута NASA опубликовало к достижению километрового набора высоты 26 августа. Она собрана из 323 кадров Mastcam, снятых 1 и 2 августа, на 4972-е и 4973-е марсианские сутки. Камера смотрела из широкой долины Valle Grande вниз по склону горы Шарп, к дну кратера Гейла.
На увеличенном фрагменте этой мозаики различимы следы колес, уходящие вдаль. Сквозь пыльную атмосферу видны дно и северный край кратера. Цвет изображения скорректирован под освещение, привычное человеческому глазу на Земле. В подписи к панораме агентство отдельно указывает эту обработку.
Километр в данном случае означает разницу высот, а не весь пройденный путь. Curiosity поднимается по горе Шарп с 2014 года. Двигаясь по ее склонам, он исследует последовательность слоев, в которых сохранились признаки разных условий древнего Марса.
Еще один рубеж команда отметила в отчете за 4995–5001-е сутки миссии. 29 августа число солов — местных марсианских суток — достигло 5000. Марсианские сутки длятся около 24,6 часа, поэтому это больше 5137 земных дней. В тот период марсоход исследовал длинную узкую ветровую гряду Chocolatal.
Ученых интересуют размер и распределение частиц в таких образованиях, возможная слоистость, движение гряды и причины ее стабилизации. Камеры и контактные приборы позволяют рассматривать ее гораздо подробнее, чем это возможно по снимкам с орбиты. В районе юбилейного сола команда планировала съемку стенки небольшой траншеи, оставленной колесом.
Так исследователь Уильям Фарранд завершил отчет об этом этапе миссии. Другой юбилей пришелся на 6 августа: в этот день исполнилось 14 земных лет со времени посадки Curiosity в 2012 году.
В момент годовщины манипулятор марсохода находился у участка Tunas Khasa, где прибор APXS измерял состав породы. Команда показала этот эпизод на снимке передней камеры предотвращения опасностей. Юбилейная неделя сопровождалась обычной научной работой: анализом пород, мозаиками слоистых обнажений, наблюдениями за пылью и измерениями радиационной обстановки.
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