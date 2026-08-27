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БМП Bradley превратили в носитель для наземных дронов FireAnt

Американские военнослужащие испытали необычную связку: боевая машина пехоты Bradley использовалась в качестве носителя для малых беспилотных наземных аппаратов FireAnt. Такие машины могут выполнять широкий спектр задач — от разведки и радиоэлектронной борьбы до атак в качестве одноразовых боеприпасов.

БМП Bradley превратили в носитель для наземных дронов FireAnt / © Swarmbotics AI

Возможность доставлять рой наземных дронов непосредственно к передовой и управлять им с Bradley открывает перед армией США новые тактические возможности.

Разработчик FireAnt — компания Swarmbotics AI — недавно опубликовала кадры, на которых Bradley перевозит пять небольших наземных беспилотников, закрепленных по бортам машины. Как утверждает компания, кадры были сняты во время Pegasus Charge 3 — третьего этапа серии испытаний, проводимых под руководством 1-й кавалерийской дивизии армии США.

Еще в феврале Swarmbotics AI сообщила, что армия США выбрала ее для разработки небольших дешевых и расходуемых беспилотных наземных машин, способных действовать группами. Проект реализуется при участии 1-й кавалерийской дивизии в рамках Transformation In Contact. Контракт стал результатом успешного участия компании в прошлогоднем конкурсе xTech Overwatch.

xTech представляет собой внутреннюю технологическую акселерационную программу армии США, регулярно проводящую конкурсы и «инновационные испытания» для поиска перспективных разработок, которые могут заинтересовать военных.

Во время испытаний xTech Overwatch военнослужащие 1-й кавалерийской дивизии оценивали автономные технологии нескольких разработчиков — от наземных и воздушных платформ до систем управления полезной нагрузкой и планирования боевых задач. Конкурс проводился при содействии Командования по трансформации и подготовке армии США и других заинтересованных структур.

Пока, однако, неясно, каким именно образом FireAnt покидали Bradley во время испытаний. Из опубликованных снимков невозможно определить, могут ли операторы выпускать беспилотники дистанционно непосредственно из машины или их приходится выгружать вручную.

Дроны на кадрах закреплены в местах, которые на Bradley обычно занимают блоки навесной взрывной реактивной брони. При этом ничто не мешает потенциально разместить дополнительные FireAnt внутри боевой машины и выпускать их через кормовую аппарель.

Не до конца понятно и то, как именно управляли примерно 32-килограммовыми FireAnt во время Pegasus Charge 3. Ранее Swarmbotics AI сообщала, что группы таких машин контролируются операторами-людьми. В частности, во время конкурса xTech Overwatch подразделение численностью примерно с отделение одновременно использовало десять FireAnt.

При этом сами беспилотники обладают значительной степенью автономности на основе искусственного интеллекта. После получения задания они способны самостоятельно выполнять поставленные задачи, а объединенные в сеть машины могут координировать свои действия, в том числе при выполнении разных типов миссий.

Оснащенные разведывательными сенсорами беспилотники могут выдвигаться перед основными силами, обнаруживать цели и собирать информацию об обстановке. Модули радиоэлектронной борьбы позволят им воздействовать на электронные системы противника, не вступая в непосредственный бой.

Кроме того, разработчик рассматривает возможность использования FireAnt для борьбы с другими беспилотниками. Аппараты также потенциально могут выполнять роль ретрансляторов связи, что особенно важно при работе больших полуавтономных групп и при продвижении дронов далеко впереди основных сил.

Показанная связка интересна еще и тем, что армия США уже экспериментировала с использованием Bradley в качестве передового пункта управления беспилотными наземными машинами.

Таким образом, бронемашина может выполнять сразу несколько функций: доставлять дроны к линии боевого соприкосновения, обеспечивать им связь и управление, а затем передавать управление другими наземными или воздушными узлами.

В перспективе подобная архитектура может позволить последовательно «проталкивать» людей, бронетехнику и беспилотники все дальше друг от друга: Bradley остается позади, крупный робот выдвигается вперед и выпускает небольшие машины, а те уже самостоятельно или под контролем операторов расходятся по полю боя.