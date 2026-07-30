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В США открыли центр интеграции гиперзвуковых систем, ускорив разработку оружия нового поколения
Компания Kratos Defense & Security Solutions досрочно завершила строительство нового центра интеграции гиперзвуковых полезных нагрузок на юге штата Индиана. Новый объект значительно расширит американскую инфраструктуру для испытаний перспективных гиперзвуковых систем и позволит ускорить разработку вооружений нового поколения на фоне растущего спроса на такие технологии.
Новый Центр интеграции полезных нагрузок Индианы стоимостью 50 миллионов долларов, расположенный в городе Крейн (штат Индиана), увеличит возможности Kratos по поддержке программ создания американского гиперзвукового оружия. По заявлению компании, комплекс позволит повысить темпы проведения летных испытаний аппаратов, развивающих гиперзвуковую скорость, а также укрепит промышленную базу оборонного сектора США в условиях ускоренного развития перспективных вооружений по линии Пентагона.
Площадь нового комплекса составляет 6,3 тысяч квадратных метров. Он способен одновременно выполнять интеграцию, испытания и подготовку к полетам до шести экспериментальных полезных нагрузок.
На объекте будут проводиться операции по высокотехнологичному производству, интеграции полезных нагрузок и комплексным испытаниям систем перед отправкой изделий на летные испытания. В компании рассчитывают, что новая организация производственного процесса устранит существующие узкие места и позволит заметно увеличить частоту проведения гиперзвуковых испытательных запусков.
Гиперзвуковое оружие способно развивать значительную скорость, сохраняя при этом высокую маневренность. Именно сочетание этих характеристик делает такие системы значительно более сложными для обнаружения и перехвата по сравнению с традиционными ракетами. Расширение испытательной инфраструктуры должно помочь Пентагону быстрее оценивать новые разработки и сокращать сроки их доведения до серийного производства.
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