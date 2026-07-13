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В Волгограде выявили первый случай лихорадки Западного Нила в текущем эпидсезоне

В Волгограде подтвердили первый в текущем эпидсезоне случай лихорадки Западного Нила. Вирус чаще всего передается через укусы инфицированных комаров и обычно вызывает симптомы, похожие на сильную вирусную инфекцию. В редких случаях болезнь поражает центральную нервную систему, а вакцины для людей пока нет.

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В Волгоградской области зарегистрировали первый в текущем эпидсезоне случай лихорадки Западного Нила. Инфекцию подтвердили у жителя Волгограда, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Лихорадка Западного Нила — природно-очаговая вирусная инфекция. Ее возбудитель циркулирует в природе, прежде всего среди птиц, а человеку чаще всего передается через укусы кровососущих комаров. Реже в качестве переносчиков упоминают иксодовых и аргасовых клещей.

Болезнь часто протекает без симптомов или в легкой форме. При клинических проявлениях у человека могут появиться высокая температура, головная боль, ломота в мышцах и суставах, слабость, рвота, диарея и сыпь. Обычно симптомы развиваются через несколько дней после укуса, но у людей с ослабленным иммунитетом инкубационный период может быть длиннее.

Наиболее опасны редкие случаи, при которых вирус поражает центральную нервную систему. Тогда заболевание может привести к менингиту, менингоэнцефалиту или другим неврологическим осложнениям. Риск тяжелого течения выше у пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

В России лихорадку Западного Нила регистрируют с 1999 года. Чаще всего случаи выявляют в южных регионах, где для циркуляции вируса подходят климатические условия и достаточно переносчиков. Волгоградская область относится к территориям, где такие случаи уже фиксировали раньше, поэтому нынешнее сообщение означает начало сезонной регистрации, а не появление новой для региона инфекции.

Специфической вакцины и лекарства, которое уничтожает вирус у человека, нет. Поэтому профилактика сводится к защите от укусов: использовать репелленты, ставить москитные сетки, включать фумигаторы, носить закрытую одежду на природе и не оставлять рядом с домом емкости со стоячей водой, где размножаются комары. При высокой температуре, сильной головной боли, сыпи или необычной слабости после укусов насекомых лучше обратиться к врачу.