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«Развод в аэропорту» стал новым трендом в соцсетях

В TikTok завирусился новый тренд — «развод в аэропорту». Ничего общего с настоящим разводом он не имеет. Так пары прозвали ситуацию, когда расходятся в аэропорту после прохождения контроля безопасности, а встречаются уже у выхода на посадку.

Кадр из фильма «Терминал» / © Amblin Entertainment, DreamWorks Pictures

Автором термина «развод в аэропорту» называют тревел-журналиста Хью Оливер. С его помощью он описывал временное «расставание» пары в аэропорту. Представлялось это как защитный механизм для разных типов путешественников.

Люди по-разному предпочитают проводить время в аэропорту. Кто-то гуляет по территории аэропорта или совершает покупки в магазинах, другие же предпочитают постоянно следить за табло и заранее приходить к выходу на посадку.

Атмосфера в аэропорту часто бывает напряженной. В итоге, временно «разводясь», пары снижают вероятность ссор и конфликтов.

Однако результаты опроса показали, что не все люди одобряют идею временного «развода». Поддерживали тренд 26% респондентов. Кто-то такие «расставания» уже практикует. Особенно это касается пар, где только у одного есть возможность быстрее пройти досмотр. Также этот вариант подходит парам с разными привычками во время путешествий.

При этом 41% участников опроса заявили, что такая идея им не нравится и кажется ненужной. Еще 18% категорически отвергли такие расставания, отметив, что любят путешествовать вместе со своим партнером. 10% назвали ожидание частью свидания. Еще 5% и вовсе не задумывались о таком — один из партнеров берет всю организацию поездки на себя.

Вынести единый вердикт по поводу «развода в аэропорту» невозможно. Не существует единственно правильного способа путешествовать, и каждая пара выбирает подходящий для себя вариант.