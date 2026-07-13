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«Развод в аэропорту» стал новым трендом в соцсетях
В TikTok завирусился новый тренд — «развод в аэропорту». Ничего общего с настоящим разводом он не имеет. Так пары прозвали ситуацию, когда расходятся в аэропорту после прохождения контроля безопасности, а встречаются уже у выхода на посадку.
Автором термина «развод в аэропорту» называют тревел-журналиста Хью Оливер. С его помощью он описывал временное «расставание» пары в аэропорту. Представлялось это как защитный механизм для разных типов путешественников.
Люди по-разному предпочитают проводить время в аэропорту. Кто-то гуляет по территории аэропорта или совершает покупки в магазинах, другие же предпочитают постоянно следить за табло и заранее приходить к выходу на посадку.
Атмосфера в аэропорту часто бывает напряженной. В итоге, временно «разводясь», пары снижают вероятность ссор и конфликтов.
Однако результаты опроса показали, что не все люди одобряют идею временного «развода». Поддерживали тренд 26% респондентов. Кто-то такие «расставания» уже практикует. Особенно это касается пар, где только у одного есть возможность быстрее пройти досмотр. Также этот вариант подходит парам с разными привычками во время путешествий.
При этом 41% участников опроса заявили, что такая идея им не нравится и кажется ненужной. Еще 18% категорически отвергли такие расставания, отметив, что любят путешествовать вместе со своим партнером. 10% назвали ожидание частью свидания. Еще 5% и вовсе не задумывались о таком — один из партнеров берет всю организацию поездки на себя.
Вынести единый вердикт по поводу «развода в аэропорту» невозможно. Не существует единственно правильного способа путешествовать, и каждая пара выбирает подходящий для себя вариант.
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Израильские биологи научили родственника табака самостоятельно вырабатывать пять психоделических веществ, которые в природе происходят из трех царств: растений, грибов и животных. Для этого ученые впервые расшифровали природный путь выработки ДМТ, а затем перенесли нужные гены в один организм.
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