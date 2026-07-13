  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
13 июля, 21:58
Рейтинг: +258
Посты: 937

«Развод в аэропорту» стал новым трендом в соцсетях

В TikTok завирусился новый тренд — «развод в аэропорту». Ничего общего с настоящим разводом он не имеет. Так пары прозвали ситуацию, когда расходятся в аэропорту после прохождения контроля безопасности, а встречаются уже у выхода на посадку.

Сообщество
# отношения
# пары
# Психология
# путешествия
Кадр из фильма «Терминал» / © Amblin Entertainment, DreamWorks Pictures
Кадр из фильма «Терминал» / © Amblin Entertainment, DreamWorks Pictures

Автором термина «развод в аэропорту» называют тревел-журналиста Хью Оливер. С его помощью он описывал временное «расставание» пары в аэропорту. Представлялось это как защитный механизм для разных типов путешественников.

Люди по-разному предпочитают проводить время в аэропорту. Кто-то гуляет по территории аэропорта или совершает покупки в магазинах, другие же предпочитают постоянно следить за табло и заранее приходить к выходу на посадку.

Атмосфера в аэропорту часто бывает напряженной. В итоге, временно «разводясь», пары снижают вероятность ссор и конфликтов.

Однако результаты опроса показали, что не все люди одобряют идею временного «развода». Поддерживали тренд 26% респондентов. Кто-то такие «расставания» уже практикует. Особенно это касается пар, где только у одного есть возможность быстрее пройти досмотр. Также этот вариант подходит парам с разными привычками во время путешествий.

При этом 41% участников опроса заявили, что такая идея им не нравится и кажется ненужной. Еще 18% категорически отвергли такие расставания, отметив, что любят путешествовать вместе со своим партнером. 10% назвали ожидание частью свидания. Еще 5% и вовсе не задумывались о таком — один из партнеров берет всю организацию поездки на себя.

Вынести единый вердикт по поводу «развода в аэропорту» невозможно. Не существует единственно правильного способа путешествовать, и каждая пара выбирает подходящий для себя вариант.  

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Июл
Бесплатно
Эволюция социальности позвоночных в контексте происхождения человеческого общества
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
14 Июл
Бесплатно
Устойчивость транспортной системы, или нужны ли нам электросамокаты?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
15 Июл
2000
Будущее русского языка
Medio Modo
Москва
Лекция
15 Июл
Бесплатно
Почему «Война и мир» – великая книга?
ВДНХ
Москва
Лекция
15 Июл
Бесплатно
Философия искусственного интеллекта: новые вопросы о человеке и мире
Библиотека им. Анны Ахматовой
Москва
Лекция
16 Июл
Бесплатно
Миклухо-Маклай и секретное плавание корвета «Скобелев»
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
16 Июл
Бесплатно
Вирусы против опухоли: новые подходы в терапии рака
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
16 Июл
Бесплатно
Сердце как инженерная задача: от насоса к тканевой инженерии
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
17 Июл
Бесплатно
Программа «Союз-Аполлон»: полет, подаривший надежду человечеству
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 июля, 12:24
Марк Чернов

Интервальное голодание оказалось не хуже подсчета калорий — и оно значительно легче переносится

Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.

Медицина
# диета
# интервальное голодание
# лишний вес
# метаболизм
# питание
# похудение
13 июля, 11:22
Илья Гриднев

Генетики заставили растение синтезировать пять психоделиков одновременно

Израильские биологи научили родственника табака самостоятельно вырабатывать пять психоделических веществ, которые в природе происходят из трех царств: растений, грибов и животных. Для этого ученые впервые расшифровали природный путь выработки ДМТ, а затем перенесли нужные гены в один организм.

Биология
# биотехнологии
# ботаника
# генное редактирования
# психоделик
13 июля, 14:06
Максим Абдулаев

Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.

Биология
# Баренцево море
# горбатые киты
# защита природы
# китообразные
# киты
# косатки
# природа
# усатые киты
Выбор редакции
12 июля, 12:24
Марк Чернов

Интервальное голодание оказалось не хуже подсчета калорий — и оно значительно легче переносится

Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.

Медицина
# диета
# интервальное голодание
# лишний вес
# метаболизм
# питание
# похудение
13 июля, 11:22
Илья Гриднев

Генетики заставили растение синтезировать пять психоделиков одновременно

Израильские биологи научили родственника табака самостоятельно вырабатывать пять психоделических веществ, которые в природе происходят из трех царств: растений, грибов и животных. Для этого ученые впервые расшифровали природный путь выработки ДМТ, а затем перенесли нужные гены в один организм.

Биология
# биотехнологии
# ботаника
# генное редактирования
# психоделик
13 июля, 14:06
Максим Абдулаев

Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.

Биология
# Баренцево море
# горбатые киты
# защита природы
# китообразные
# киты
# косатки
# природа
# усатые киты
Выбор редакции
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
26 июня, 14:54
Максим Абдулаев

Начало деменции у пожилых собак определили по их походке

Американские ветеринары установили, что длина шага передних лап у пожилых собак отражает возрастные изменения в работе мозга. Когда у собак развивается деменция, шаги их передних лап становятся короче, причем эта связь не зависит от хронической боли в суставах.

Биология
# деменция
# походка
# собаки
# старение
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Физик создал маленькую Вселенную, для которой нет понятия времени

    13 июля, 20:02

  2. Карта будущих катастроф: ученые нашли «горячие точки» мегаземлетрясений в России

    13 июля, 15:38

  3. Ученые выяснили, почему детей в христианской Скандинавии хоронили вместе с чужими взрослыми

    13 июля, 14:45

  4. Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

    13 июля, 14:06
Выбор редакции

Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

13 июля, 14:06

Последние комментарии

Роман Лапицкий
22 минуты назад
Иван, режимом? Как на зоне?

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Иван Колупаев
35 минут назад
Роман, friendly fire не иначе у интернет-борцов с режимом такое случается 😁

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Dmitriy Sokolov
48 минут назад
Дэн, нет, 20 лет они стоять точно не могут абсолютно нигде. Вы на маркетинг ведётесь, или просто тему совсем не понимаете.

Опасения были напрасны: через пять лет электромобили сохранили 95 процентов исходного запаса хода

Сяоми Редми
1 час назад
Omarov, я не знаю как они рассчитывали Узбекистан, но жить тут ужасно тяжело. Если не воруешь.

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Сяоми Редми
1 час назад
Стрелочник, про всё не знаю, но про Исраиль чушь сказал. Большинство евреев в Израиле не живут, а выживают за копейки в наёмном жилье.

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Roman Markin
1 час назад
Удивительно, что удается таким заниматься в нынешние времена. Спасибо за статью!

Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

Роман Лапицкий
2 часа назад
Дэн, эй за что минус то?

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Дэн М
2 часа назад
Dmitriy, а я насколько помню таки выпустили. Как раз тойота. В оборудовании того же Notrix они лет 20 как стоят, solid как он есть. У авто другой масштаб,

Опасения были напрасны: через пять лет электромобили сохранили 95 процентов исходного запаса хода

Дэн М
2 часа назад
Eloboss, каждому свое. Охранота отрабатывает не по деццки, значит скоро лебединое озеро

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Дэн М
2 часа назад
Eetu, прохладно. Финляндия не единственный представитель, там не был. Но вот в Швеции и Дании на порядки лучше чем в Москве. В Германии тоже, живу тут.

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Дмитрий Нетсев
2 часа назад
Мирный и спокойный Казахстан на одном уровне с Ливаном, в котором пол страны контролирует Хизбалла, и постоянно воюет с Израилем?!

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Роман Лапицкий
2 часа назад
Анна, ну я живу в постсоветской стране и что? Сказать, что тут хорошо не могу.

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Роман Лапицкий
2 часа назад
Eloboss, так а зачем ты жил 10 лет в Швеции если там так плохо, да и откуда ты знаешь как в РФ если ты там не живёшь?

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Ольга Сапунова
2 часа назад
Дарья, спасибо большое за ответ! Вот это интересно! Получается, что даже наши самые древние цивилизации из колыбели человечества в Междуречье - не

Климатический «щелчок»: может ли Эль-Ниньо изменить привычный нам мир

Савелий Бебенин
2 часа назад
ayub, переедь в Сомали и будешь говорить про "предвзятость", кроме Сомалиленда точно там плохо

Кто владеет мировыми запасами золота, серебра и металлов платиновой группы — инфографика лидеров

Андрей Сусакин
2 часа назад
Black, во многих странах иероглифами пишут наши имена.

Кто владеет мировыми запасами золота, серебра и металлов платиновой группы — инфографика лидеров

Sam Dowson
2 часа назад
Autotrade222, итак, читаю вслух отрывок Лаврентьевской летописи от 1243 г: "Ярославъ еха въ Татары къ Батыеви... буди ты старей всемъ княземъ въ Русскомъ

Самые могущественные города-государства Древней Греции

ayub magomedov
3 часа назад
Осуждаю предвзятость к Сомали

Кто владеет мировыми запасами золота, серебра и металлов платиновой группы — инфографика лидеров

Имя Фамилия
4 часа назад
Иван, "Беги, дядя Митя!"(С) Сейчас феминистки Вас побьют за такое. :-) Но в целом я согласен. Только не уверен, что тот низкий уровень тестостерона,

Эксперимент объяснил миф о женской многозадачности

Никита Пашкевич
4 часа назад
Мпан, все качественные вещи стоят дороже чем в месте их производства, что логично. Но это не значит что они дороже чем ВЕЗДЕ. А ещё мне не нравится

Крупнейшие экономики 2026: инфографика номинального ВВП и реальной покупательной способности

Самые обсуждаемые