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Нобелевский лауреат: страх перед ИИ может стать самоисполняющимся пророчеством
В развитие искусственного интеллекта вкладываются триллионы долларов. Одновременно растет число людей, негативно настроенных по отношению к ИИ. Общество опасается, что искусственный интеллект лишит людей рабочих мест. По мнению лауреата Нобелевской премии по экономике Роберта Шиллера, этот страх может превратиться в самоисполняющееся пророчество.
Шиллер отметил, что страх перед машинами не нов. В прошлом опасения сильно опережали реальные масштабы вытеснения работников.
Экономист считает, что рынок труда действительно замедлился, но по целому ряду причин. Страх перед «ИИ-апокалипсисом» приводит к тому, что люди, опасаясь увольнений, начинают меньше тратить деньги. Из-за этого компании откладывают найм и инвестиции.
«Когда миллионы людей принимают миллионы решений, исходя из негативных ожиданий, возникает риск, что сам страх поможет породить ту реальность, которой все боятся», — предупредил Шиллер.
По мнению Шиллера, сейчас ситуация даже опаснее предыдущих. Тревожные прогнозы часто распространяют сами лидеры ИИ-индустрии. Например, генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи заявлял, что искусственный интеллект может уничтожить половину рабочих мест начального уровня среди офисных сотрудников в течение пяти лет.
Шиллер сомневается, что американские политики смогут успокоить общество. По его мнению, ответственность за снижение тревожности общества лежит на руководителях ИИ-компаний.
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Торжественная церемония прошла в Пекине, на совместном заседании ведущих научных организаций Китая и XI съезда Китайской ассоциации науки и техники. Вручал награды председатель КНР Си Цзиньпин. Оганов получил премию за научно-техническое сотрудничество. Эта награда считается одной из самых престижных в сфере науки.
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