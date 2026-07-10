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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
10 июля, 16:52
Рейтинг: +253
Посты: 929

Нобелевский лауреат: страх перед ИИ может стать самоисполняющимся пророчеством

В развитие искусственного интеллекта вкладываются триллионы долларов. Одновременно растет число людей, негативно настроенных по отношению к ИИ. Общество опасается, что искусственный интеллект лишит людей рабочих мест. По мнению лауреата Нобелевской премии по экономике Роберта Шиллера, этот страх может превратиться в самоисполняющееся пророчество.

Сообщество
# занятость
# искусственный интеллект
# рабочие места
# экономика
Лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер / © Bengt Nyman, Flickr
Лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер / © Bengt Nyman, Flickr

Шиллер отметил, что страх перед машинами не нов. В прошлом опасения сильно опережали реальные масштабы вытеснения работников. 

Экономист считает, что рынок труда действительно замедлился, но по целому ряду причин. Страх перед «ИИ-апокалипсисом» приводит к тому, что люди, опасаясь увольнений, начинают меньше тратить деньги. Из-за этого компании откладывают найм и инвестиции.

«Когда миллионы людей принимают миллионы решений, исходя из негативных ожиданий, возникает риск, что сам страх поможет породить ту реальность, которой все боятся», — предупредил Шиллер.

По мнению Шиллера, сейчас ситуация даже опаснее предыдущих. Тревожные прогнозы часто распространяют сами лидеры ИИ-индустрии. Например, генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи заявлял, что искусственный интеллект может уничтожить половину рабочих мест начального уровня среди офисных сотрудников в течение пяти лет. 

Шиллер сомневается, что американские политики смогут успокоить общество. По его мнению, ответственность за снижение тревожности общества лежит на руководителях ИИ-компаний.

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