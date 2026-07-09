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Умственные способности достигают пика не в 20, а в 55–60 лет

Некоторые люди считают, что пик их возможностей остается позади уже к 30 годам. Однако ученые пришли к выводу, что когнитивно-личностное функционирование человека достигает пика к 55-60 годам.

Кадр из фильма «Стажер» / © Warner Bros. Pictures

Ученые из Австралии и Польши объединили данные крупных исследований по 16 психологическим характеристикам. Они включили в анализ не только когнитивные способности, включая логическое мышление и скорость обработки информации, но и черты личности, такие как эмоциональную стабильность и открытость новому опыту. Авторы проследили, как каждая из этих черт меняется на протяжении жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Intelligence.

Авторы пришли к выводу, что некоторые характеристики достигают максимума значительно позже, чем принято считать. Например, добросовестность в среднем достигает пика примерно к 65 годам, а эмоциональная стабильность — примерно к 75 годам. Способность противостоять когнитивным искажениям может развиваться вплоть до 70-80 лет.

Объединив возрастные изменения всех 16 характеристик в единый индекс, авторы обнаружили интересную закономерность. Общий уровень психологического функционирования достигал максимума к 55-60 годам. С 65 лет показатель начинал постепенно снижаться, а после 75 лет снижение становилось более выраженным. По мнению исследователей, это указывает на ускорение возрастных изменений на более поздних этапах жизни.

Ученые напомнили, что люди стареют по-разному. У некоторых скорость мышления и память снижаются с возрастом, у других эти способности сохраняются в более позднем возрасте. Таким образом, возраст сам по себе не определяет уровень когнитивного функционирования. Авторы порекомендовали оценивать людей по их реальным способностям и личностным качествам, а не исходя из возраста.