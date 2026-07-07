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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
7 июля, 23:05
Рейтинг: +253
Посты: 921

Инфографика: какими бывают птицы киви

Киви — одна из самых необычных птиц. Она не умеет летать, перья ее скорее напоминают мех, к тому же от них исходит специфический грибной запах. На инфографике показано, какие виды киви существуют.

Сообщество
# животные
# Инфографики
# киви
# Новая Зеландия
# птицы
Инфографика: какими бывают птицы киви / © Wildlife Nomads
Инфографика: какими бывают птицы киви / © Wildlife Nomads

Всего существует пять видов киви: южный (обыкновенный) киви (Apteryx australis), северный бурый киви (Apteryx mantelli), большой серый киви (Apteryx haastii), малый серый киви (Apteryx owenii) и рови (Apteryx rowi). Новая Зеландия — единственная страна, где обитают эти птицы. 

Северного бурого киви можно встретить на Северном острове. На Южном острове обитают большой серый киви, южный киви и рови. Ареал обитания малого серого киви — остров Капити. Оттуда его расселяют на некоторые другие изолированные острова.

По мнению некоторых зоологов, внешне и по повадкам киви скорее напоминают млекопитающих. Хвоста у них нет, крылья не развиты, перья похожи на густую шерсть. Днем эти птицы прячутся в норах или под корнями деревьев, а ночью они охотятся и защищают свою территорию.

По размерам киви сопоставима с курицей, при этом ее яйцо весит до 450 граммов — около четверти всей массы птицы. Высиживает яйцо уже самец, а самка лишь иногда его подменяет.

Кстати, хотя птица киви и фрукт киви похожи, именно фрукт назвали в честь птицы, а не наоборот. 

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