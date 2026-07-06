Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Температурные рекорды стран Европы

В июне 2026 года Европу накрыла мощная волна жары. На инфографике представлены абсолютные максимумы температуры воздуха, когда-либо зарегистрированные в европейских странах.

Температурные рекорды стран Европы / © maven.mapping, World in Maps

Во время июньской жары в пяти европейских странах зафиксировали новые температурные рекорды. На инфографику попали рекорды четырех стран. В Чехии температура достигла 41,9 градуса по Цельсию, в Германии — 41,7 градуса по Цельсию, в Польше — 40,5 градуса по Цельсию, а в Дании — 37 градусов по Цельсию.

Также 30 июня рекорд обновила Венгрия. В Сечени столбик термометра достиг отметки в 42 градуса по Цельсию.

За всю историю наблюдений самое высокое значение температуры для европейских стран зафиксировали в Турции. В 2025 году метеорологи зарегистрировали в Силопи температуру 50,5 градуса по Цельсию. Также в тройку европейских рекордсменов вошли Италия (48,8 градуса по Цельсию) и Греция (48 градусов по Цельсию).

Для европейской части России рекорд составляет 45,4 градуса по Цельсию. Его зафиксировали 12 июля 2010 года в поселке Утта (Республика Калмыкия).