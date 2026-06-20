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Карта: на каждой территории проживает около 2 миллиардов человек
Численность населения Земли составляет примерно 8,3 миллиарда человек. Как видно на инфографике, люди расселились по всему миру неравномерно.
Синяя зона охватывает огромную территорию, включая оба американских континента, Европу и север Азии. На западном полушарии проживает около 1,07 миллиарда человек. Население Европы, включая всю Россию, Турцию, Армению, Азербайджан и Грузию, составляет примерно 843 миллиона человек. Еще около 130 миллионов человек проживает в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Афганистане и Монголии. В общей сложности тут проживает почти 2,05 миллиарда человек.
Зеленая зона учитывает Африку, страны Ближнего Востока, включая Иран, Индонезию, а также Австралию и Океанию. В Африке проживает почти 1,6 миллиарда человек, в странах Ближнего Востока (без Турции) — около 305 миллионов, в Австралии и Океании — около 47 миллионов, в Индонезии — примерно 288 миллионов. Таким образом, тут проживает около 2,21 миллиарда человек.
В красной зоне оказался Китай, Япония, обе Кореи, а также некоторые страны Юго-восточной Азии. Китай — второе в мире государство по численности населения. Там проживает более 1,4 миллиарда человек. При этом население Китая, Тайвани, Гонконга и Макао составляет примерно 1,44 миллиарда человек. Еще около 123 миллионов человек проживает в Японии, около 52 миллионов — в Южной Корее, около 26 миллионов в Северной Корее. Население стран Юго-восточной Азии без учета Индонезии составляет примерно 415 миллионов человек. В общей сложности на красную зону приходится около 2,06 миллиарда человек.
Оранжевая зона — самая маленькая по площади, однако она включает самое населенное в мире государство — Индию. Также сюда отнесли Бангладеш, Пакистан, Непал, Шри-Ланку и Бутан. Только в Индии проживает более 1,47 миллиарда человек, в Пакистане — 259 миллионов, Бангладеше — 178 миллионов. Население Непала составляет более 29,5 миллиона человек, Шри-Ланки — более 23 миллионов, Бутан — около 802 тысяч человек. В общей сложности в Оранжевой зоне проживают примерно 1,97 миллиарда человек.
Цифры в расчетах приведены приблизительные. Они могут незначительно отличаться из-за различий в методиках подсчета, времени обновления данных и округления.
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