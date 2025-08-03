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На Камчатке началось первое за 560 лет извержение вулкана Крашенинникова
Вулкан Крашенинникова на Камчатке проснулся впервые за несколько столетий: 2 августа было зафиксировано его извержение — первое, зафиксированное в истории наблюдений. Пепловый шлейф поднялся на высоту до шести километров, но угрозы для людей нет.
Это извержение стало первым, зафиксированным научным сообществом. При этом в KVERT уточнили, что последнее извержение лавы из Крашенинникова, согласно геологическим данным, произошло в 1463 году (±40 лет). Таким образом, нынешняя активность стала первой за более чем пять столетий.
По информации Кроноцкого заповедника, пепловые выбросы достигали высоты до шести километров. Часть территории заповедника оказалась покрыта пеплом. В сообщении уточняется, что сотрудники ранее никогда не наблюдали извержений этого вулкана.
Управление МЧС по Камчатскому краю подчеркнуло, что населенные пункты не оказались на пути пеплового шлейфа, выпадения пепла в жилых зонах не зафиксировано.
Как сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, извержение началось 2 августа в 16:50 по московскому времени (3 августа в 04:50 по камчатскому).
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