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«Хаббл» запечатлел двойника Млечного пути

Астрономы Европейского космического агентства опубликовали новое изображение, полученное орбитальной обсерваторией «Хаббл». Оно демонстрирует спиральную галактику с перемычкой NGC 3507, которая расположена на расстоянии 46 миллионов световых лет от Земли по направлению к созвездию Льва.

Спиральная галактика с перемычкой NGC 3507 / © ESA / Hubble & NASA, D. Thilker

По астрономическим категориям NGC 3507 представляет собой наиболее близкий аналог Млечного пути. Новое изображение, сделанное телескопом «Хаббл», позволяет во всех подробностях рассмотреть ее структуру.

Спиральные рукава NGC 3507 усыпаны значительным количеством молодых звездных скоплений. Астрономы уже идентифицировали более 90 таких структур.

Розовые пятна показывают регионы активного звездообразования, правда, скорость рождения новых светил в галактике невелика. Согласно расчетам ученых, за год в NGC 3507 появляется примерно две звезды с массой, эквивалентной массе Солнца.