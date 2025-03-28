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На камне с Марса обнаружили необычные сферические образования

Крошечные сферы на камне, обнаруженном марсоходом Perseverance / © NASA / JPL-Caltech / LANL / CNES / IRAP

Аппарат NASA 11 марта обнаружил странный камень, состоящий из сотен крошечных сфер диаметром около миллиметра каждая. Это открытие марсоход сделал в ударном кратере Езеро, где более 3,5 миллиарда лет назад было озеро.

Камень со сферами на краю кратера Езеро / © NASA / JPL-Caltech / LANL / CNES / IRAP

Сферы имеют разную форму: одни почти идеально круглые, другие — вытянутые, а иные — с неровными краями и отверстиями.

Ученые пока не могут назвать точную причину их происхождения, однако выдвинули несколько гипотез:

Сферы могли образоваться при извержении вулкана или в результате падения метеорита, когда расплавленный материал быстро затвердел в виде капель;

Это конкреция (минеральный агрегат), которая выделяется в виде осадка из воды в пустотах горных пород. Если сферы — результат конкреции, то это обстоятельство подтверждает существование воды в жидком виде на Марсе в прошлом.