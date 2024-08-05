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У космического грузовика Cygnus возникли проблемы во время полета к МКС
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX запустила грузовой космический корабль NG-21 Cygnus к Международной космической станции 4 августа.
Казалось, что запуск прошел по плану: корабль Cygnus отделился от второй ступени Falcon на низкой околоземной орбите почти через 15 минут после старта. Однако космический грузовик Northrop Grumman развернул солнечные батареи, пропустив два включения собственных двигателей, которые должны поднять его до орбиты МКС.
В заявлении, опубликованном почти через шесть часов после старта, NASA сообщило, что Cygnus находится на безопасной высоте. Инженеры Northrop Grumman работают над новым планом запуска двигателей и коррекции траектории полета, чтобы помочь Cygnus прибыть для захвата роботизированной рукой станции 6 августа.
Cygnus должен доставить на МКС 3857 килограммов полезной нагрузки, включая оборудование для научных исследований и припасы для экипажа станции.
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Американские военные и NASA финансируют создание ядерных ракетных двигателей. Однако подробный анализ планов заокеанских друзей показывает, что вместо ожидаемого результата их, вероятнее всего, подстерегает неприглядное фиаско. Сходные, практически нерешаемые проблемы ожидают и ядерный буксир, о котором время от времени вспоминает «Роскосмос». Ракеты на ядерных двигателях тем не менее возможны, но совсем не такие, как планируют делать в США или у нас. Едва ли не единственная страна, способная решиться на их разработку, — КНДР. И, честно говоря, от этой перспективы можно проснуться в холодном поту.
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