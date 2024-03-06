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Blue Origin провела испытания заправки первой ступени ракеты New Glenn

Специалисты космической компании Джеффа Безоса сообщили в социальной сети Х (бывший Twitter), что инженеры Blue Origin завершили три испытания на заправку первой ступени ракеты New Glenn. Сейчас ракету готовят к первому огневому тесту, который должен состоятся летом 2024 года.

Ракета New Glenn / © Blue Origin

Напомним, ракету New Glenn разрабатывают с 2012 года. Ее высота достигает 98 метров, а диаметр — семи метров. Первая ступень New Glenn будет многоразовой и рассчитана минимум на 25 полетов.

Ракета New Glenn / © Blue Origin

По данным Blue Origin, носитель сможет выводить до 45 тонн полезной нагрузки на низкую орбиту и до 13,6 тонны груза на геостационарную орбиту.

Ракета New Glenn на стартовой площадке, спутниковый снимок / © Geosat