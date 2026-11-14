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В каких странах взрослые чаще всего обращаются к гадалкам или гороскопам?

Жители многих стран мира продолжают обращаться к гороскопам или гадалкам, желая узнать свое будущее. На инфографике показано, в каких странах эта практика наиболее распространена.

© Arciom Antanovič / Voronoi

Популярность гадалок и гороскопов различается в зависимости от страны. Авторы инфографики использовали результаты опроса, проведенного исследовательским центром Pew Research Center в 35 странах в 2024 году.

Среди стран, принявших участие в опросе, чаще всего обращаются к гадалкам и гороскопам жители Южно-Африканской Республики — 47%. Догоняет их Индия с 45%. Следом идут Таиланд (29%), Кения (23%) и Филиппины (22%).

Южная Корея, которая считается страной с развитой наукой, оказалась в рейтинге на шестом месте. Там, согласно результатам опроса, к гадалкам и гороскопам обращается каждый пятый респондент. В этой стране гадания превратились в индустрию. Гадалок можно встретить не только на популярных улицах, но даже на ярмарках вакансий. С одной стороны, гадания и гороскопы — часть местной культуры, а с другой — попытка уменьшить уровень неопределенности во время высокой нестабильности.

Россияне в этом опросе участия не принимали. Однако по данным опроса ФОМ, за эзотерическими услугами обращались 14% респондентов.

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