Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
Рейтинг: +1666
Посты: 1284
3

В каких странах взрослые чаще всего обращаются к гадалкам или гороскопам?

Жители многих стран мира продолжают обращаться к гороскопам или гадалкам, желая узнать свое будущее. На инфографике показано, в каких странах эта практика наиболее распространена.

Сообщество
# гадалки
# гороскопы
# Инфографики
# рейтинг
# эзотерика
© Arciom Antanovič / Voronoi
© Arciom Antanovič / Voronoi

Популярность гадалок и гороскопов различается в зависимости от страны. Авторы инфографики использовали результаты опроса, проведенного исследовательским центром Pew Research Center в 35 странах в 2024 году. 

Среди стран, принявших участие в опросе, чаще всего обращаются к гадалкам и гороскопам жители Южно-Африканской Республики — 47%. Догоняет их Индия с 45%. Следом идут Таиланд (29%), Кения (23%) и Филиппины (22%).

Южная Корея, которая считается страной с развитой наукой, оказалась в рейтинге на шестом месте. Там, согласно результатам опроса, к гадалкам и гороскопам обращается каждый пятый респондент. В этой стране гадания превратились в индустрию. Гадалок можно встретить не только на популярных улицах, но даже на ярмарках вакансий. С одной стороны, гадания и гороскопы — часть местной культуры, а с другой — попытка уменьшить уровень неопределенности во время высокой нестабильности.  

Россияне в этом опросе участия не принимали. Однако по данным опроса ФОМ, за эзотерическими услугами обращались 14% респондентов. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# гадалки
# гороскопы
# Инфографики
# рейтинг
# эзотерика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Ноя
1200
Динозавры: монстры эволюции. Как они стали птицами
Medio Modo
Москва
Лекция
14 Ноя
Бесплатно
Медицинское обеспечение и безопасность космических полетов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
14 Ноя
Бесплатно
Карбон в архитектуре и дизайне: когда материал становится частью эстетики
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Ноя
1600
Подвиг создателей ядерного щита. Война, которая не случилась
Medio Modo
Москва
Лекция
15 Ноя
600
Как заглянуть в мозг, не вскрывая черепную коробку?
ВСмысле
Онлайн
Экскурсия
15 Ноя
Бесплатно
Другой космос
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
16 Ноя
Бесплатно
Физика: электрогенерация и источники энергии
Политехнический музей
Москва
Лекция
17 Ноя
1200
Селагинеллы (Selaginellales): морфология, систематика и гетероспория
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Ноя
Бесплатно
Мужской и женский мозг. Взгляд нейробиолога
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Live: 15-й запуск Starship — первая в истории попытка вернуть все ступени космической ракеты

    13 ноября, 18:54

  2. Биологи нашли способ защитить органы от старения, заблокировав один белок

    13 ноября, 16:04

  3. Биологи впервые обнаружили ядовитый галлюциногенный «гриб черной магии»

    13 ноября, 15:20

  4. Привычку ложиться спать в разное время связали с депрессией и тревожностью

    13 ноября, 14:53
Выбор редакции

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

8 ноября, 17:03

Последние комментарии

Редакция Naked Science
5 минут назад
Иван, восстановили трансляцию

Live: 15-й запуск Starship — первая в истории попытка вернуть все ступени космической ракеты

Ленивый Лаобан
17 минут назад
Алексей, по сравнению с враждебной политикой пиндосов, Россия просто в песочнице куличики лепит. 🤣

Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед Китаем

Дмитрий Караваев
20 минут назад
Александр, интересная, хитрая формулировка "Британия третьеразрядная держава" после кого? Китая и США? Вы же историк нет никого вечных ни людей, ни

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Иван Колупаев
4 часа назад
Константин, поискал. Бустер поймать не смогли, он благополучно разобрался в океане. Половина программы рыбкам под хвост. Ну поглядим сумеют

Live: 15-й запуск Starship — первая в истории попытка вернуть все ступени космической ракеты

Константин Зорькин
5 часов назад
Иван, летит он. Поищи другие трансляции.

Live: 15-й запуск Starship — первая в истории попытка вернуть все ступени космической ракеты

Иван Колупаев
7 часов назад
Трансляция завершена а выводы не озвучены как так-то? Никто не смотрел или там что-то настолько пошло не то плану что требует согласования и

Live: 15-й запуск Starship — первая в истории попытка вернуть все ступени космической ракеты

Рафаил Ароев
8 часов назад
Перевод словосочетания dark magic mushroom, как "гриб черной магии", кажется не совсем подходящим - как будто помог с переводом ИИ или google-translate. Полагаю, что

Биологи впервые обнаружили ядовитый галлюциногенный «гриб черной магии»

Иван Колупаев
8 часов назад
Сергей, любовь /русские/ мужики придумали чтоб денег не платить.

Мужская помощь по дому ослабила связь секса и счастья у женщин

Иван Колупаев
8 часов назад
Анна, на вашем мемчике опять одни мужики и что характерно чего-то делают ну кроме самого первого. Бабы вероятно шуршат по хозяйству и ждут секас

Мужская помощь по дому ослабила связь секса и счастья у женщин

Иван Колупаев
8 часов назад
Pavel, в зависимости от полезной нагрузки 130-200 т. Меняется в каждом тесте, вам вообще сколько надо?

Live: 15-й запуск Starship — первая в истории попытка вернуть все ступени космической ракеты

Pavel Tyapkin
10 часов назад
SpaceXв этот раз опубликует официально массу Starship на орбите или опять промолчит??

Live: 15-й запуск Starship — первая в истории попытка вернуть все ступени космической ракеты

Andrew Bolshakov
10 часов назад
Известны следующие факты: 1. Galerina spp. по жизни брать нельзя, да и не позывает. Мелкие, тщедушные коричневые грибочки. 2. Среди Lepiota spp. есть несколько

Биологи впервые обнаружили ядовитый галлюциногенный «гриб черной магии»

Иван Колупаев
10 часов назад
Гендеросрач запущен 😁

Мужская помощь по дому ослабила связь секса и счастья у женщин

Иван Колупаев
10 часов назад
Sam, это вы просто пока молодой и здоровый. Если выбор умереть в трезвом уме и твердой памяти в те же 80 лет или старым изношенным в тягость себе и

Биологи нашли способ защитить органы от старения, заблокировав один белок

Иван Колупаев
10 часов назад
Роман, не ну если ставить вопрос "а куда вы нахрен денетесь" то конечно 😏 Другая сторона медали очень совершенные импортозамещенные российские

Масштабный опрос показал, готовы ли россияне доверить свою жизнь роботу-хирургу с ИИ

Роман Григорьевич Иферов...
11 часов назад
Если робот завтра и по ОМС, а человек через год или за деньги, то, думаю, согласится 90%.

Масштабный опрос показал, готовы ли россияне доверить свою жизнь роботу-хирургу с ИИ

Борис Демков
11 часов назад
Sam, Не такое! Я бы согласился, это лучше чем 20 лет жить до тех же 80 старым и больным.

Биологи нашли способ защитить органы от старения, заблокировав один белок

Sam Dowson
12 часов назад
"какую пользу они получают от производства аматоксинов, псилоидов или, как в случае Galerina indica, обоих веществ сразу" - да как бы всё понятно. Одни грибы

Биологи впервые обнаружили ядовитый галлюциногенный «гриб черной магии»

Sam Dowson
12 часов назад
То есть продолжительность их жизни не изменилась? Умереть молодым и здоровым в условные 80 лет такое себе...

Биологи нашли способ защитить органы от старения, заблокировав один белок

Анна С.
13 часов назад
Апполинарий,

Мужская помощь по дому ослабила связь секса и счастья у женщин

Самые обсуждаемые