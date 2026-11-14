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Крупнейшие астероиды, которые пролетят мимо Земли в этом столетии

В этом списке представлены нескольких опасных астероидов размером с гору, которые, как ожидается, относительно близко подойдут к Земле до конца столетия.

Художественное изображение астероида, пролетающего недалеко от Земли / © NASA

Фаэтон

Фаэтон — крупнейший астероид в этом списке и один из самых странных. Его поперечник составляет приблизительно 5,4 километра, что примерно в 17 раз превышает высоту Эйфелевой башни. Он же является источником метеорного потока Геминиды, который озаряет земное небо каждое декабрьское небо. Большинство метеорных потоков порождается ледяными кометами, но Фаэтон — это астероид, выбрасывающий вещество в космическое пространство.

Его орбита уводит его опасно близко к Солнцу — гораздо ближе, чем Меркурий. Во время таких сближений температура его поверхности может достигать приблизительно 760°C — достаточно, чтобы вызвать экстремальные нагрузки на его каменистую поверхность. Ученые до сих пор выясняют, как Фаэтон выбрасывает вещество и как он породил обломки, ответственные за Геминиды. 14 декабря 2093 года Фаэтон пройдет мимо Земли на расстоянии приблизительно 2,96 миллиона километров — примерно в 7,7 раза больше расстояния до Луны.

Тутатис / © Wikimedia Commons

Тутатис

Тутатис кувыркается в космосе, вращаясь со сложным движением, из-за которого его ориентация непрерывно меняется. Длина астероида составляет приблизительно 4,75 километра, а форма у него необычная — он напоминает два каменных кома, соединенных вместе.

В декабре 2012 года китайский космический аппарат «Чанъэ-2» пролетел мимо Тутатиса, приблизившись к его поверхности примерно на 800 метров. Полученные фотографии открыли сильно изрытый ландшафт с крупными впадинами, валунами и неправильным контуром, напоминающим корень имбиря.

5 ноября 2069 года Тутатис пройдет мимо Земли на расстоянии приблизительно 2,97 миллиона километров. Его необычное вращение и вытянутая форма делают его особенно интересным для астрономов, изучающих, как астероиды реагируют на гравитационные силы. Во время еще более близкого сближения в 2004 году гравитация Земли повлияла на его кувыркающееся движение. Будущие наблюдения помогут ученым понять, как повторяющиеся сближения с планетами меняют его вращение и орбиту.

1990 MU

Один из крупнейших приближающихся астероидов прибудет гораздо раньше. 6 июня 2027 года астероид 1990 MU пройдет приблизительно в 4,61 миллионе километров от Земли — примерно в 12 раз больше расстояния до Луны. По оценкам, его поперечник составляет около 2,7 километра, хотя точные размеры остаются неопределенными.

Астероид следует по вытянутой орбите, которая пересекает орбитальные пути Венеры, Земли и Марса. Полный оборот вокруг Солнца занимает у него приблизительно два года, а вращается он один раз каждые 14,2 часа. Наблюдения позволяют предположить, что его форма вытянутая, а не идеально круглая.

Во время сближения в 2027 году 1990 MU, как ожидается, станет достаточно ярким, чтобы его можно было увидеть в небольшие телескопы, — он достигнет приблизительно 9,5 звездной величины. Астрономы также планируют задействовать мощные радиолокационные системы, чтобы подробнее изучить его форму и особенности поверхности. Астероид вернется в 2058 году, пройдя еще ближе — приблизительно в 3,4 миллиона километров. Несмотря на его размеры, ни одно из этих сближений, как ожидается, не будет угрожать Земле.

1998 OR2

Астероид 1998 OR2 имеет ширину примерно два километра, что делает его крупнее, чем высота многих гор. Он совершает оборот приблизительно каждые 4,1 часа, а значит, сутки на его поверхности длились бы лишь малую долю земных суток.

В апреле 2020 года астероид прошел приблизительно в 6,3 миллиона километров от Земли. Радиолокационные наблюдения с обсерватории Аресибо выявили неправильное, приблизительно округлое тело с неровной поверхностью. На некоторых изображениях проступили черты, из-за которых астероид казался носящим медицинскую маску, что привлекло внимание в первые месяцы пандемии COVID-19.

Его следующее особо близкое сближение произойдет 16 апреля 2079 года, когда он пройдет приблизительно в 1,77 миллиона километров от Земли. Это менее чем в пять раз больше среднего расстояния до Луны.

NASA классифицирует 1998 OR2 как потенциально опасный астероид из-за его размеров и близости к Земле. Однако эта классификация не означает, что предсказано столкновение. Астрономы исключили столкновение, по крайней мере, на ближайшие два столетия.

Апофис

Апофис — самый маленький астероид в этом списке, его поперечник составляет приблизительно 340 метров, но он совершит безусловно самое близкое сближение. 13 апреля 2029 года он пройдет приблизительно в 32 000 километрах над поверхностью Земли. Это ближе, чем расположены геостационарные спутники, используемые для метеонаблюдения и связи.

В отличие от гораздо более крупных астероидов, рассмотренных выше, Апофис будет виден невооруженным глазом из некоторых районов Европы, Африки и Азии. Наблюдатели увидят движущуюся точку света, похожую на звезду, путешествующую по ночному небу. Ученые оценивают, что астероид такого размера подходит так близко к Земле лишь раз в несколько тысяч лет.

Это сближение изменит и сам Апофис. Гравитация Земли будет растягивать и сжимать астероид, что потенциально может вызвать оползни или небольшие астероидные землетрясения. Изменится и его орбита вокруг Солнца.

Когда Апофис был обнаружен в 2004 году, ранние расчеты указывали на возможное столкновение с Землей в 2029 году или во время последующих сближений. Последующие наблюдения устранили эти опасения, и NASA исключила столкновение по крайней мере на 100 лет. Организация Объединенных Наций объявила 2029 год Международным годом осведомленности об астероидах и планетарной защиты, чтобы он совпал с этим экстраординарным пролетом.

Художественное изображение астероидов / © Wikimedia Commons

Что произошло бы, если бы один из этих астероидов столкнулся с Землей?

Ни один из этих приближающихся астероидов, по прогнозам, не столкнется с Землей, но их размеры объясняют, почему астрономы так внимательно за ними следят. По данным NASA, астероид поперечником приблизительно один километр мог бы вызвать разрушения, простирающиеся далеко за пределы места падения, потенциально затронув климат Земли и производство продовольствия.

Астероид размером с Фаэтон был бы значительно более разрушительным. Для сравнения: объект, который, как считается, вызвал вымирание нептичьих динозавров приблизительно 66 миллионов лет назад, имел поперечник примерно 10 километров или более. Хотя Фаэтон примерно вдвое меньше в диаметре, столкновение с объектом его размера все равно могло бы иметь опустошительные глобальные последствия.

К счастью, астрономы уже обнаружили более 90% предполагаемых околоземных астероидов крупнее одного километра. Более серьезная задача связана с меньшими объектами, которые трудно обнаружить, особенно с теми, что приближаются со стороны Солнца.

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