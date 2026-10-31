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Почему свой голос на записи звучит неприятно?

Собственный голос многим людям кажется достаточно приятным до того момента, пока они не услышат его на записи. Разбираемся, почему так происходит.

© Lars Chittka; Axel Brockmann / Wikipedia

Если свой собственный голос на записи кажется раздражающим, то часто дело не в качестве записи. Объясняется это строением слухового аппарата. Свой собственный голос человек слышит двумя путями: по воздуху и через кости, а мозг потом объединяет сигналы.

Благодаря воздушной проводимости люди слышат большую часть звуков. Через наружное ухо звуковые волны попадают в ушной канал. Барабанная перепонка начинает вибрировать. Эти вибрации улавливают небольшие косточки в среднем ухе. Только после этого вибрации доходят до улитки во внутреннем ухе. Там вибрации преобразуются в электрические сигналы и отправляются по слуховому нерву в мозг.

Однако свой собственный голос мы слышим еще и благодаря костной проводимости. Звук доходит до внутреннего уха, минуя среднее. При этом кости лучше проводят низкие частоты, чем высокие. Так что свой голос кажется более низким, чем его слышат другие люди и техника.

Однако телефон и другие устройства записывают голос, долетевший до них по воздуху. Голос в итоге кажется более высоким и менее глубоким по сравнению с тем, как его слышит сам человек.

В итоге свой собственный голос кажется непривычным, даже чужим. И это не преувеличение. Исследования показали, что среди других голосов люди не всегда могут узнать свой собственный.

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