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Шесть концепт-каров Stellantis показали будущее автомобильного дизайна

Автомобильный концерн Stellantis показал шесть концептов на закрытой презентации в Медоне, недалеко от Парижа, накануне открытия автосалона 2026 года. Это позволило заранее познакомиться с новыми разработками до того, как выставка открылась для широкой публики.

Opel STX Concept / © Stellantis

Представленные автомобили демонстрируют разные подходы к дизайну будущего: от переосмысления исторических моделей до экспериментов с меняющейся на свету окраской и светящимися элементами кузова. Среди них — Opel STX Concept — электрический универсал с низкой линией крыши, рельефным капотом и покатой задней частью.

Передняя решетка Vizor объединяет вертикальные динамические световые элементы и подсвеченный логотип Opel. В задний бампер встроены выдвижные аэродинамические элементы, а стеклянные световые полосы тянутся от задних боковых окон к крыше. Вместо традиционных боковых зеркал используются камеры. Трехсекционные легкосплавные колеса также разработаны с учетом требований аэродинамической эффективности.

Fiat Multiplay / © Stellantis

Концепт Fiat Multiplay длиной 4,45 метра оснащен сдвижной задней секцией, благодаря которой семиместная компоновка по схеме «шесть плюс один» превращается в четырехместный автомобиль с открытой грузовой платформой.

Салон Fiat Multiplay / © Stellantis

В салоне переднее пассажирское кресло Sunseat раскладывается в положение, напоминающее шезлонг, под панорамной крышей. Модульное сиденье Petsenger можно использовать для размещения домашнего животного, установки детского кресла или перевозки вещей. Кузов автомобиля окрашен в ярко-зеленый цвет, а розовый пол и красно-розовая обивка вдохновлены цветовой гаммой арбуза.

Citroën 2CV / © Stellantis

Компания Citroën обратилась к наследию модели 2CV, представленной в 1948 году, и создала компактный электрический концепт. Машина получила оранжево-красный кузов, серые стальные колеса и желтые акценты.

В салоне использована желтая обивка с тартановым рисунком, перекликающаяся с деталями оригинальной модели. Вместо некоторых привычных элементов оснащения современных машин предусмотрены тканевая крыша и съемная корзина для хранения вещей. Еще одна необычная деталь — съемная радиосистема Radioën, которую можно использовать как портативную колонку. В дверях предусмотрены специальные отсеки для яиц — отсылка к практическим требованиям, которые учитывались при разработке первоначального 2CV.

Peugeot RCZ Vision / © Stellantis

Peugeot представила концепт RCZ Vision — низкий купеобразный автомобиль с выразительным скульптурным кузовом и стеклянной крышей характерной формы «двойной пузырь». Ее профиль начинается в районе капота и продолжается в направлении задней части машины.

Узкие горизонтальные фары переосмысливают фирменный мотив Peugeot в виде трех когтей. Задний спойлер выдвигается только во время движения, благодаря чему на стоянке кузов сохраняет гладкие очертания.

В салоне вместо традиционного рулевого колеса установлен квадратный орган управления Hypersquare. Прозрачные дисплеи на основе технологии micro-LED выводят информацию о движении, не перегружая интерьер заметными экранами.

DS Automobiles F3VER / © Stellantis

Концепт DS Automobiles F3VER получил компактный кузов с окраской Cosmic Blue, которая меняет оттенок в зависимости от освещения — от насыщенного синего до фиолетового.

Двухцветное оформление продолжается на задней части автомобиля. Передние фары вертикальной Y-образной формы обрамляют фирменный логотип. Сзади расположена скульптурная световая конструкция с 16 светодиодными панелями. Ее дизайн вдохновлен сводчатой крышей парижского Большого дворца — Гран-Пале.

Alfa Romeo Cuorerosso / © Stellantis

Концепт Alfa Romeo Cuorerosso демонстрирует возможное направление развития спортивного дизайна марки. Автомобиль отличается обтекаемым кузовом, активными воздухозаборниками и узкими аэродинамическими зеркалами.

Форма заднего стекла перекликается с треугольными очертаниями фирменной передней решетки Alfa Romeo. Интерьер организован вокруг водителя: органы управления скрыты в центральной консоли и становятся доступными по мере необходимости.

Концерн Stellantis был создан в 2021 году в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles и французской группы PSA. В его портфель входят Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Opel и Peugeot, а также другие автомобильные марки. Представленные концепты показывают, как компании концерна экспериментируют с трансформируемыми кузовами, новыми материалами, световыми решениями и переосмыслением классических моделей. При этом концепт-кары демонстрируют возможные направления развития дизайна, но сами по себе не означают, что все эти решения появятся на серийных автомобилях.

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