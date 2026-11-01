Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
Рейтинг: +1574
Посты: 1124
11

Шесть концепт-каров Stellantis показали будущее автомобильного дизайна

Автомобильный концерн Stellantis показал шесть концептов на закрытой презентации в Медоне, недалеко от Парижа, накануне открытия автосалона 2026 года. Это позволило заранее познакомиться с новыми разработками до того, как выставка открылась для широкой публики.

Сообщество
# #транспорт
# Stellantis
# концепты
# технологии
Opel STX Concept / © Stellantis
Opel STX Concept / © Stellantis

Представленные автомобили демонстрируют разные подходы к дизайну будущего: от переосмысления исторических моделей до экспериментов с меняющейся на свету окраской и светящимися элементами кузова. Среди них — Opel STX Concept  — электрический универсал с низкой линией крыши, рельефным капотом и покатой задней частью.

Передняя решетка Vizor объединяет вертикальные динамические световые элементы и подсвеченный логотип Opel. В задний бампер встроены выдвижные аэродинамические элементы, а стеклянные световые полосы тянутся от задних боковых окон к крыше. Вместо традиционных боковых зеркал используются камеры. Трехсекционные легкосплавные колеса также разработаны с учетом требований аэродинамической эффективности.

Fiat Multiplay / © Stellantis
Fiat Multiplay / © Stellantis

Концепт Fiat Multiplay длиной 4,45 метра оснащен сдвижной задней секцией, благодаря которой семиместная компоновка по схеме «шесть плюс один» превращается в четырехместный автомобиль с открытой грузовой платформой.

Салон Fiat Multiplay / © Stellantis
Салон Fiat Multiplay / © Stellantis

В салоне переднее пассажирское кресло Sunseat раскладывается в положение, напоминающее шезлонг, под панорамной крышей. Модульное сиденье Petsenger можно использовать для размещения домашнего животного, установки детского кресла или перевозки вещей. Кузов автомобиля окрашен в ярко-зеленый цвет, а розовый пол и красно-розовая обивка вдохновлены цветовой гаммой арбуза.

Citroën 2CV / © Stellantis
Citroën 2CV / © Stellantis

Компания Citroën обратилась к наследию модели 2CV, представленной в 1948 году, и создала компактный электрический концепт. Машина получила оранжево-красный кузов, серые стальные колеса и желтые акценты.

В салоне использована желтая обивка с тартановым рисунком, перекликающаяся с деталями оригинальной модели. Вместо некоторых привычных элементов оснащения современных машин предусмотрены тканевая крыша и съемная корзина для хранения вещей. Еще одна необычная деталь — съемная радиосистема Radioën, которую можно использовать как портативную колонку. В дверях предусмотрены специальные отсеки для яиц — отсылка к практическим требованиям, которые учитывались при разработке первоначального 2CV.

Peugeot RCZ Vision / © Stellantis
Peugeot RCZ Vision / © Stellantis

Peugeot представила концепт RCZ Vision — низкий купеобразный автомобиль с выразительным скульптурным кузовом и стеклянной крышей характерной формы «двойной пузырь». Ее профиль начинается в районе капота и продолжается в направлении задней части машины.

Узкие горизонтальные фары переосмысливают фирменный мотив Peugeot в виде трех когтей. Задний спойлер выдвигается только во время движения, благодаря чему на стоянке кузов сохраняет гладкие очертания.

В салоне вместо традиционного рулевого колеса установлен квадратный орган управления Hypersquare. Прозрачные дисплеи на основе технологии micro-LED выводят информацию о движении, не перегружая интерьер заметными экранами.

DS Automobiles F3VER / © Stellantis
DS Automobiles F3VER / © Stellantis

Концепт DS Automobiles F3VER получил компактный кузов с окраской Cosmic Blue, которая меняет оттенок в зависимости от освещения — от насыщенного синего до фиолетового.

Двухцветное оформление продолжается на задней части автомобиля. Передние фары вертикальной Y-образной формы обрамляют фирменный логотип. Сзади расположена скульптурная световая конструкция с 16 светодиодными панелями. Ее дизайн вдохновлен сводчатой крышей парижского Большого дворца — Гран-Пале.

Alfa Romeo Cuorerosso / © Stellantis
Alfa Romeo Cuorerosso / © Stellantis

Концепт Alfa Romeo Cuorerosso демонстрирует возможное направление развития спортивного дизайна марки. Автомобиль отличается обтекаемым кузовом, активными воздухозаборниками и узкими аэродинамическими зеркалами.

Форма заднего стекла перекликается с треугольными очертаниями фирменной передней решетки Alfa Romeo. Интерьер организован вокруг водителя: органы управления скрыты в центральной консоли и становятся доступными по мере необходимости.

Концерн Stellantis был создан в 2021 году в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles и французской группы PSA. В его портфель входят Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Opel и Peugeot, а также другие автомобильные марки. Представленные концепты показывают, как компании концерна экспериментируют с трансформируемыми кузовами, новыми материалами, световыми решениями и переосмыслением классических моделей. При этом концепт-кары демонстрируют возможные направления развития дизайна, но сами по себе не означают, что все эти решения появятся на серийных автомобилях.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# #транспорт
# Stellantis
# концепты
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
01 Ноя
Бесплатно
Чем гражданин Минин князю Пожарскому помог? Как Русь справилась со Смутой и самозванцами
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
01 Ноя
Бесплатно
Солнце и другие звезды
Космонавтика и авиация
Москва
Беседа
01 Ноя
Бесплатно
Чему небо научило человечество: от выдумок к постижению реальности
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
02 Ноя
Бесплатно
Астрономия: точное время
Политехнический музей
Москва
Лекция
02 Ноя
Бесплатно
Все, что вы хотели знать о вакцинах, но стеснялись спросить
ВСмысле
Онлайн
Экскурсия
03 Ноя
700
Техника защиты
Политехнический музей
Москва
Лекция
03 Ноя
1200
Сосудистые растения: два пути эволюции
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Ноя
Бесплатно
Восемь рек Северной Азии
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Рыбий глаз в ночи: закулисье ночного пейзажа
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В Москве назвали лауреатов XII премии «За верность науке»

    31 октября, 18:37

  2. «Хаббл» запечатлел гигантский «Кошачий хвост» у Беты Живописца

    31 октября, 15:04

  3. Ученые обнаружили белок, защищающий яйцеклетки от возрастных хромосомных ошибок

    31 октября, 13:45

  4. Эксперимент показал, как завоевывается авторитет в коллективе

    31 октября, 13:12
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Shurik Abv
4 часа назад
Дмитрий, тра-та-та-та-та-та-та-та.

Высокоскоростной поезд CR450 прошел 600 тысяч километров испытаний в Китае

Дмитрий Посох
8 часов назад
Тыдышь тыдышь

Высокоскоростной поезд CR450 прошел 600 тысяч километров испытаний в Китае

Vladimir Lukianov
10 часов назад
Иван, Я уверен, что смысл нашей жизни заключается именно в познании нового и неизведанного. Для этого мы и обладаем самым сложным объектом во

Ученые поставили под сомнение роль комет в возникновении жизни на Земле

Анна С.
10 часов назад
Брехня.Мужчины тоже выходят из репродуктивного возраста.

Ученые обнаружили белок, защищающий яйцеклетки от возрастных хромосомных ошибок

Sam Dowson
12 часов назад
Иван, это всё отговорки. Ограничение в приёмах пищи и в калориях всегда шло на пользу организму, если делать это без фанатизма анорексичек. Не даром

«Посчитай за меня калории»: как один браслет избавил от необходимости фотографировать и взвешивать еду

Редакция Naked Science
12 часов назад
Mikhail, для нас не было подходящей номинации в этом году. Но спасибо. ❤️

В Москве назвали лауреатов XII премии «За верность науке»

Mikhail Khramov
13 часов назад
А я дал бы эту премию вам!

В Москве назвали лауреатов XII премии «За верность науке»

Иван Колупаев
16 часов назад
Sam, ну автор судя по видосам и так не похож на борца сумо. Если еще и семаглутид жрать там вообще мало что останется ))

«Посчитай за меня калории»: как один браслет избавил от необходимости фотографировать и взвешивать еду

Александр Березин
16 часов назад
Pavel, ""Цилиндр в полсотни метров высотой и девять метров в диаметре стал крупнейшим и самым массивным объектом, который наш вид когда-либо выводил

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Дмитрий Козлов
18 часов назад
Степан, то что?

У детей за годы до диагноза «рак» обнаружили антитела к белкам восстановления ДНК

Дмитрий Караваев
18 часов назад
😁 в идеальном мире. В реальном мире чрезвычайно высокая конкуренция на руководящие посты. В большинстве трудовых коллективах уважение это одна

Эксперимент показал, как завоевывается авторитет в коллективе

Pavel Tyapkin
18 часов назад
"Цилиндр в полсотни метров высотой и девять метров в диаметре стал крупнейшим и самым массивным объектом, который наш вид когда-либо выводил на

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Alexander Orsi
20 часов назад
Всё это мелочь по сравнению с Российской Империей, где выпускник университета, в зависимости от специальности и оценок, получал гражданский чин

Как высшее образование повышает зарплату в странах мира

Sam Dowson
22 часа назад
Александр, "И вы тут же поймете" - не пробовал, но осуждаю?)) А вот вы попробуйте, попробуйте. И потом порассуждаете о тошноте, о потере мышечной массы

«Посчитай за меня калории»: как один браслет избавил от необходимости фотографировать и взвешивать еду

Igor Игорь
1 день назад
Абсурдный, вы внимательно читали цитату выше? Автор перечисляет классы - птицы, ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (сиречь динозавры) и мелкие млекопитающие.

Палеонтологи открыли вид динозавра, который специализировался на поедании фруктов

Zet Ri
1 день назад
Дмитрий, почему "ключ к машине времени?" Дверь машины времени они увидели, мчащейся на высокой скорости. Ключ они никогда не найдут, у этой двери нет

В уравнениях Эйнштейна нашли механизм разрыва пространства и времени

Николай Лыков
1 день назад
Достаточно сложная и интересная модель, авторы большие молодцы! Тем не менее, не похоже на MVP полезной модели. Не хватает учёта дронов. И по тексту,

Математика боя: в модель движения войск добавили препятствия и случайность

Александр Березин
1 день назад
Ольга, " Что-то мне не верится, что амеры не учли эти риски для места посадки, им проблема знакома по Аляске" Только они понятия не имеют, что она

На Луне нашли следы подповерхностных рек с жидкой водой — и это может стать главной угрозой для ее освоения

Александр Виноградов
1 день назад
Безбадченко, Так фото из космоса так же показывают прирост лесов.

Российские леса постоянно горят, но их биомасса рекордно выросла. Как так вышло и что из этого следует?

Александр Березин
2 дня назад
Sam, ""как бы такие штуки как выше не сохранили свою актуальность и во второй половине этого века." - цена этой игрушки начинается с 14 тыс. Поиграться в

«Посчитай за меня калории»: как один браслет избавил от необходимости фотографировать и взвешивать еду

Самые обсуждаемые