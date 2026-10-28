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Андрей Привалов
Андрей Привалов
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Солнечная энергетика потеснит атомную: на нее придется 10% мировой выработки электричества

На фоне перебоев с поставками нефти, вызванных войной США против Ирана, борьба за альтернативные источники энергии резко обострилась. И вопреки представлениям о том, каким будет энергетическое будущее, поиск новых источников электричества дал мощный импульс развитию солнечной энергетики. Теперь она должна оставить позади даже атомную энергетику.

Сообщество
# АЭС
# солнечная энергетика
# энергия
# ядерная энергетика
Солнечные электростанции / © Shutterstock
Солнечные электростанции / © Shutterstock

По данным BBC, к концу 2026 года на солнечную энергетику будет приходиться 10% мировой выработки электроэнергии. Это станет важным рубежом: по этому показателю солнечная энергетика впервые официально превзойдет атомную.

«Солнечная энергетика стала движущей силой энергетического перехода», — заявил британской телерадиокомпании Ян Розенов, профессор Оксфордского университета, специализирующийся на энергетической политике и климате.

За последние 26 лет мировая выработка электроэнергии на атомных электростанциях в целом практически не изменилась. Между тем, отмечает издание, производство солнечной энергии за тот же период увеличилось примерно в 2700 раз.

Во многом солнечный бум связан с Китаем, где огромные производственные мощности привели к беспрецедентному снижению стоимости фотоэлектрических систем. В США тем временем появилось немало стартапов, рассчитывающих возродить атомную энергетику. Однако их попытки вывести технологии деления атомного ядра на коммерческий уровень пока продвигаются крайне медленно.

Более того, за последние десятилетия стоимость строительства атомных электростанций в США резко выросла. Это противоречит распространенному представлению о том, что по мере увеличения масштабов сложных инфраструктурных проектов их реализация должна обходиться дешевле.

Для многих стран доступная солнечная энергия становится все более важным ресурсом — как в повседневной жизни, так и в стремлении снизить зависимость от традиционной нефтяной экономики, сложившейся за многие десятилетия.

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Сообщество
# АЭС
# солнечная энергетика
# энергия
# ядерная энергетика
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