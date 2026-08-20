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Tesla получила крупнейший заказ на электрические грузовики Semi
Tesla получила крупнейший на сегодняшний день заказ на электрический грузовик Semi. Шведская транспортная компания Einride AB намерена приобрести сразу 500 таких машин.
О сделке Einride AB объявила после публикации финансовых результатов за второй квартал. Компания планирует интегрировать 500 Tesla Semi в собственную платформу управления и оптимизации автопарка Saga AI. Электрические грузовики будут использоваться для обслуживания крупных корпоративных клиентов, включая Amazon, а также помогут расширить электрическую грузовую сеть Einride на логистических маршрутах в Калифорнии, Нью-Джерси, Техасе, Иллинойсе и Джорджии.
Поставки будут осуществляться поэтапно в течение ближайших двух лет — по мере того как Tesla будет наращивать выпуск Semi на специализированном предприятии в Спарксе, штат Невада. Первые грузовики Einride рассчитывает получить уже в сентябре.
Tesla Semi постепенно переходит от пилотных проектов и испытаний с отдельными компаниями к крупномасштабному коммерческому использованию. Ранее Tesla сотрудничала с перевозчиками, которые помогали собирать информацию и отзывы водителей в реальных условиях эксплуатации. Одним из наиболее заметных партнеров стала компания Frito-Lay, входящая в PepsiCo. В течение нескольких лет она совместно с Tesla отрабатывала различные характеристики грузовика, включая его эффективность и особенности эксплуатации. За это время Tesla удалось существенно доработать Semi, а накопленный опыт даже привел к изменениям в конструкции грузовика, которые компания представила в начале этого года.
В Tesla считают сотрудничество с Einride AB особенно перспективным благодаря ориентации шведской компании на экологически устойчивые грузовые перевозки.
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