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Впервые опубликованы кадры, показывающие океан глазами китовой акулы
Ученые впервые установили камеры на китовых акул — крупнейших рыб на Земле, — чтобы увидеть процесс охоты на криль их глазами. Уникальные видеозаписи позволили исследователям впервые наблюдать за поведением этих гигантов во время кормления и получить новые сведения об их образе жизни.
Как отметили специалисты из Университета Мердока в Западной Австралии, китовые акулы являются «одними из самых харизматичных обитателей Мирового океана».
«Каждый, кому посчастливилось встретить китовую акулу, неизменно проникается к ней симпатией. Именно поэтому люди стремятся узнать как можно больше об их жизни и заинтересованы в сохранении этих удивительных животных», — объяснили исследователи Кристин Барри и Лусиана К. Феррейра.
Несмотря на огромный интерес к этим морским гигантам, большая часть знаний об их поведении была получена благодаря наблюдениям с поверхности — с лодок и исследовательских судов. Китовые акулы спокойны и не представляют опасности для человека, поэтому за ними сравнительно легко наблюдать в естественной среде.
Однако то, что происходит под водой, долгое время оставалось практически неизвестным.
Новое исследование, опубликованное в журнале Marine Biology, рассказывает, как Кристин Барри, Лусиана Феррейра и их коллеги из Австралийского института морских наук при Университете Мердока закрепили миниатюрные камеры непосредственно на китовых акулах, чтобы увидеть их жизнь буквально их собственными «глазами».
Полученные записи запечатлели ранее никогда не наблюдавшиеся формы поведения. В частности, впервые удалось увидеть, как китовые акулы добывают пищу не только у поверхности, но и во всей толще воды, вплоть до самого морского дна.
Для исследования биологи использовали специальные комбинированные метки, которые регистрируют высокоточные данные о движении животных. В каждую из них была встроена компактная видеокамера, снимавшая переднюю часть тела акулы и окружающее пространство с её собственной точки зрения.
Проанализировав уникальные видеозаписи вместе с данными более чем из 100 научных публикаций, ученые создали крупнейший в мире каталог поведения китовых акул. Им удалось выделить 36 различных моделей поведения этих гигантских рыб. Из них особи с установленными камерами чаще всего демонстрировали шесть типов поведения, и все они были связаны с малозатратными способами поиска пищи.
По словам исследователей, это говорит о том, что китовые акулы большую часть времени словно «перекусывают», медленно фильтруя воду с небольшим количеством добычи, пока не наткнутся на участок с высокой концентрацией пищи, например на плотное скопление криля. Тогда их поведение резко меняется, и они переходят к активному кормлению.
Исследование также показало, что китовые акулы используют значительно более разнообразные стратегии поиска пищи, чем другие гигантские фильтраторы, такие как киты или гигантские акулы. Именно такое разнообразие пищевого поведения, вероятно, позволяет им успешно существовать в тропических морях, где концентрация добычи сравнительно невелика.
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