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Семь стран с крупнейшими подводными флотами мира в 2026 году

Темпы строительства подводных лодок сегодня достигли уровня, которого мир не видел со времен холодной войны. Только Китай за последние пять лет ввел в строй 24 новые субмарины — больше, чем США и Россия вместе взятые за тот же период. Одновременно программы создания атомных подводных лодок разворачиваются в самых разных странах — от Бразилии до КНДР.

АПЛ «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» / © Министерство обороны России

Ниже представлен рейтинг крупнейших подводных флотов мира, составленный по общему количеству субмарин без учета их типа, возраста, силовой установки или боевых возможностей.

1. США — 66 подводных лодок

Согласно рейтингу Global Firepower 2026, Соединенные Штаты делят первое место с Россией, располагая 66 подводными лодками.

Весь американский подводный флот состоит исключительно из атомных субмарин. В его состав входят многоцелевые лодки класса Virginia, стратегические ракетоносцы класса Ohio, а также их варианты, вооруженные крылатыми ракетами. Современные Virginia Block V считаются эталоном среди многоцелевых атомных подлодок.

Благодаря полной унификации по типу энергетической установки ВМС США обладают одним из самых современных подводных флотов в мире, хотя по темпам строительства новых субмарин уже уступают Китаю.

2. Россия — 66 подводных лодок

Россия также располагает 66 субмаринами, сравнявшись с США по общей численности флота.

В его состав входят стратегические атомные ракетоносцы проекта «Борей», вооруженные баллистическими ракетами «Булава», многоцелевые атомные подлодки проекта «Ясень», а также значительное количество модернизированных субмарин советской постройки.

3. Китай — 61 подводная лодка

Именно Китай демонстрирует самые высокие темпы развития среди всех стран рейтинга.

За последние пять лет китайские верфи построили 24 новые подводные лодки, благодаря чему страна обогнала Россию по числу действующих атомных субмарин и стала вторым в мире оператором такого флота.

Сегодня ВМС Народно-освободительной армии Китая располагают многоцелевыми атомными лодками Type 093 и Type 093A класса Shang, новейшими ударными подлодками Type 093B с установками вертикального пуска крылатых ракет, а также стратегическими ракетоносцами класса Jin, оснащенными баллистическими ракетами JL-3.

Оценки производственных возможностей китайского судостроения различаются, однако большинство аналитиков сходятся во мнении, что именно Китай сегодня строит подводные лодки быстрее любой другой страны мира.

4. Иран — 25 подводных лодок

Подводный флот Ирана практически полностью состоит из дизель-электрических подлодок проекта «Кило», которые в стране получили обозначение класс Tareq, а также большого числа собственных сверхмалых субмарин типа Ghadir.

Эти лодки предназначены главным образом для обороны побережья и ведения асимметричных операций в Персидском заливе и Ормузском проливе. Приоритет отдается скрытности действий в мелководных районах, а не дальности плавания или мощному вооружению.

На протяжении десятилетий Тегеран делает ставку именно на такую концепцию, рассчитывая, что большое количество небольших и труднообнаружимых подлодок сможет компенсировать отсутствие крупных современных атомных субмарин.

5. КНДР — 24 подводные лодки

Северокорейский подводный флот остается одним из самых многочисленных в мире, однако большинство его лодок имеют солидный возраст и небольшие размеры.

Основу составляют субмарины классов Romeo и Sang-O, предназначенные для скрытной переброски диверсионных групп, разведывательных операций и нанесения ударов на небольших дистанциях.

Военная стратегия Пхеньяна делает ставку не на технологическое превосходство, а на скрытность и непредсказуемость действий в прибрежных водах. Вместе с тем, по имеющимся данным, КНДР уже ведет разработку собственной атомной подводной лодки при внешней технической поддержке, что способно радикально изменить возможности ее флота.

6. Япония — 23 подводные лодки

Япония располагает одними из самых совершенных в мире дизель-электрических подводных лодок. Новейшие субмарины класса Taigei, включая недавно вошедшую в строй пятую лодку JS Chōgei, используют современные литий-ионные аккумуляторы вместо традиционных свинцово-кислотных батарей. Такая технология значительно увеличивает продолжительность скрытого пребывания под водой и делает лодки особенно эффективными при длительном патрулировании в Индо-Тихоокеанском регионе.

В перспективе Токио планирует построить 10 подлодок класса Taigei, что является частью масштабного усиления военно-морских сил на фоне растущей активности Китая и КНДР.

7. Южная Корея — 22 подводные лодки

Южнокорейский подводный флот базируется преимущественно на дизель-электрических субмаринах собственной разработки. Его основу составляют лодки классов Son Won-il и Dosan Ahn Changho, созданные для укрепления регионального сдерживания.

Сеул продолжает активно инвестировать как в увеличение численности подводных сил, так и в повышение автономности своих субмарин. Кроме того, по мере развития национальной судостроительной отрасли Южная Корея всё активнее заявляет о намерении создать собственные атомные подводные лодки.

В совокупности подводные флоты этих семи стран насчитывают около четверти всех боевых субмарин мира. Однако одни только цифры не отражают принципиальных различий между ними.

Американский флот полностью состоит из атомных подводных лодок, тогда как КНДР по-прежнему делает ставку на многочисленные, но устаревшие сверхмалые субмарины. Китай продолжает наращивать темпы строительства быстрее любой другой страны, а Индия, Южная Корея и КНДР активно работают над собственными программами создания атомных подводных лодок.

По мере реализации этих проектов в течение следующего десятилетия рейтинг крупнейших подводных флотов, вероятно, заметно изменится. Более того, разрыв между государствами, обладающими самыми многочисленными подводными силами, и странами, располагающими наиболее технологичными и боеспособными субмаринами, может существенно сократиться.