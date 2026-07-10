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Названы победители фотоконкурса Ocean Conservancy 2026: удивительный мир морской природы в лучших кадрах года
Организация Ocean Conservancy подвела итоги ежегодного фотоконкурса Ocean Conservancy Photo Contest 2026, отметив лучшие снимки, посвященные красоте океанов и их обитателей. В числе победителей — трогательная сцена с моржами, величественная гигантская каракатица и очаровательный детеныш тюленя. Конкурс в очередной раз напомнил о богатстве и хрупкости морских экосистем.
Обладателем главной награды стал фотограф Ричард Ротштейн со снимком «Кормление моржей».
Фотография запечатлела двух самок моржа, между которыми находится детеныш во время кормления. Животные окружены дрейфующими льдинами, а их отражение в спокойной воде создает почти идеальную симметрию.
Судья конкурса и двукратная победительница Анджела Дж. Фармер отметила, что снимок поражает своей эмоциональностью. По ее словам, композиция, в которой взрослые моржи словно обрамляют детеныша, а отражение в воде усиливает ощущение симметрии, превращает фотографию в тихий и очень трогательный семейный портрет на фоне арктических льдов, от которых зависит выживание этих животных.
Премию выбор жюри получил Роуэн Дир за фотографию «Одинокий рейнджер», сделанную у побережья Австралии. На снимке изображен крупный самец гигантской каракатицы. По словам фотографа, большинство каракатиц значительно меньше, однако среди них встречаются особенно крупные самцы, превосходящие остальных в три-четыре раза. Такие особи доминируют над конкурентами и нередко охраняют сразу нескольких самок в период размножения.
Победителем в номинации зрительских симпатий стала Николь Пеллегрино. Ее фотография «Милый тюлень» изображает детеныша тюленя, отдыхающего на побережье Лонг-Айленда в американском штате Нью-Йорк.
Помимо трех главных победителей, жюри отметило еще восемь выдающихся работ с изображением ламантина, китов, дельфинов, пингвинов, рыб и подводной экосистемы.
Фотоконкурс Ocean Conservancy ежегодно объединяет фотографов со всего мира, демонстрируя не только удивительную красоту морских животных, но и напоминая о необходимости сохранять океаны и их уникальные экосистемы для будущих поколений.
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