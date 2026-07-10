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Названы победители фотоконкурса Ocean Conservancy 2026: удивительный мир морской природы в лучших кадрах года

Организация Ocean Conservancy подвела итоги ежегодного фотоконкурса Ocean Conservancy Photo Contest 2026, отметив лучшие снимки, посвященные красоте океанов и их обитателей. В числе победителей — трогательная сцена с моржами, величественная гигантская каракатица и очаровательный детеныш тюленя. Конкурс в очередной раз напомнил о богатстве и хрупкости морских экосистем.

«Посадка тупика» — снимок финалиста конкурса / © Michelle Hare

Обладателем главной награды стал фотограф Ричард Ротштейн со снимком «Кормление моржей».

Главный приз: моржи в момент семейной заботы / © Richard Rothstein

Фотография запечатлела двух самок моржа, между которыми находится детеныш во время кормления. Животные окружены дрейфующими льдинами, а их отражение в спокойной воде создает почти идеальную симметрию.

Судья конкурса и двукратная победительница Анджела Дж. Фармер отметила, что снимок поражает своей эмоциональностью. По ее словам, композиция, в которой взрослые моржи словно обрамляют детеныша, а отражение в воде усиливает ощущение симметрии, превращает фотографию в тихий и очень трогательный семейный портрет на фоне арктических льдов, от которых зависит выживание этих животных.

Выбор жюри: гигантская каракатица / © Rowan Dear

Премию выбор жюри получил Роуэн Дир за фотографию «Одинокий рейнджер», сделанную у побережья Австралии. На снимке изображен крупный самец гигантской каракатицы. По словам фотографа, большинство каракатиц значительно меньше, однако среди них встречаются особенно крупные самцы, превосходящие остальных в три-четыре раза. Такие особи доминируют над конкурентами и нередко охраняют сразу нескольких самок в период размножения.

Приз зрительских симпатий достался очаровательному тюленю / © Nicole Pellegrino

Победителем в номинации зрительских симпатий стала Николь Пеллегрино. Ее фотография «Милый тюлень» изображает детеныша тюленя, отдыхающего на побережье Лонг-Айленда в американском штате Нью-Йорк.

Помимо трех главных победителей, жюри отметило еще восемь выдающихся работ с изображением ламантина, китов, дельфинов, пингвинов, рыб и подводной экосистемы.

Ламантин / © David Fleetham

«Эбби-роуд» / © Mathilde Chevallay

«Серебряный океан внутри океана» / © Akira Asahina

«Голос забытого побережья» / © Gustavo Galante

«Восстановленная природа» / © Bingqian Gao

«Любопытство» / © Laura Murchie

«Существующие вместе» / © Bill Ehman

Фотоконкурс Ocean Conservancy ежегодно объединяет фотографов со всего мира, демонстрируя не только удивительную красоту морских животных, но и напоминая о необходимости сохранять океаны и их уникальные экосистемы для будущих поколений.