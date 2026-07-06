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Крупнейший индийский eVTOL успешно завершил летные испытания

Экспериментальный аппарат Sylla 1.0 / © Sarla Aviation

О достижении объявила компания Sarla Aviation. Ее экспериментальный аппарат Sylla 1.0 прошел путь от первых чертежей до полноценного полета менее чем за год, а затраты на проект составили менее 13 миллионов долларов.

Художественное изображение eVTOL Sylla / © Sarla Aviation

Демонстратор представляет собой аппарат в половинном масштабе будущего серийного летательного аппарата. Его размах крыла составляет 7,5 метра, а электрическая силовая установка работает от бортовой сети напряжением 400 вольт. Масса аппарата достигает 700 килограммов.

По итогам испытаний Sylla 1.0 стал первым индийским летательным аппаратом, продемонстрировавшим работу крыла с распределенной электрической силовой установкой, а также первым отечественным eVTOL такого класса, успешно выполнившим вертикальный взлет.

В ходе испытательной программы инженеры проверили работу электрической силовой установки, аккумуляторной системы, распределенной тяги, алгоритмов управления полетом, конструкции планера и шасси.

Следующим этапом станут испытания перехода от режима висения к устойчивому горизонтальному полету с использованием подъемной силы крыла — одному из наиболее сложных режимов для аппаратов класса eVTOL.

Испытанный демонстратор выполнен в половинном масштабе перспективного летательного аппарата Shunya, который Sarla Aviation рассчитывает сделать одним из самых экономически эффективных аэротакси в мире. Над проектом работает международная команда специалистов, ранее участвовавших в разработке eVTOL в компаниях Lilium, Volocopter, Wisk, Beta Technologies и Joby Aviation.

Серийный аппарат Shunya сможет перевозить одного пилота и до шести пассажиров с небольшим багажом. В более комфортабельной компоновке салон рассчитан на четырех пассажиров. Также предусмотрена грузовая версия с полезной нагрузкой до 680 килограммов.

Конструкция предусматривает использование семи электрических силовых установок, двух независимых аккумуляторных батарей и дополнительного бака для экологичного авиационного топлива. Благодаря гибридной силовой установке разработчики рассчитывают обеспечить дальность полета до 800 километров.

Максимальная скорость аппарата должна достигать 250 километров в час, что позволит значительно сократить время поездок между аэропортами и городскими центрами после начала коммерческой эксплуатации.

На мировом рынке Sarla Aviation предстоит соперничать с такими разработчиками eVTOL, как Joby Aviation, Archer Aviation, Vertical Aerospace и SkyDrive, а также с китайскими компаниями EHang и TCab Tech.