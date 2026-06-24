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Инфографика: потери американской авиации в войне с Ираном
Во время конфликта с Ираном США потеряли десятки единиц авиатехники, включая беспилотники, вертолеты и самолеты. На инфографике показана оценочная стоимость поврежденной или уничтоженной техники.
По оценкам TRT World, повреждения получили или были уничтожены более 60 единиц авиатехники. Убытки США могут достигать почти четырех миллиардов долларов.
Основные потери пришлись на беспилотные летательные аппараты (БПЛА). США потеряли 24 ударных дрона MQ-9 Reaper и два стратегических разведывательных беспилотника MQ-4C Triton. Один MQ-9 Reaper стоит примерно 30 миллионов долларов, MQ-4C Triton — 240 миллионов долларов. Таким образом, только на беспилотниках США могли потерять почти 1,2 миллиарда долларов.
Boeing E‑3 Sentry — один из самых дорогих самолетов США. Его стоимость оценивается примерно в 500 миллионов долларов, однако замена одного поврежденного борта может обойтись Соединенным Штатам в 700 миллионов долларов. Во время атаки Ирана на авиабазу принца Султана в Саудовской Аравии один E‑3 Sentry был практически уничтожен, еще один самолет получил повреждения.
По оценкам исполняющего обязанности заместителя министра войны США по финансовым вопросам Жюля Херста, к 12 мая США потратили на войну в Иране 29 миллиардов долларов.
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29 Января, 2015
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