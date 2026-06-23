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Пилот сбитого над Ираном истребителя рассказал о группе дронов, напоминавшей медузу

Пилот американского истребителя F-15, сбитого над территорией Ирана, рассказал о необычной совместной работе иранских беспилотников. Его свидетельство вызвало споры об уровне военных технологий Ирана.

Shahed-136 / © Mohammadreza Jabbari, tasnimnews.ir

Как сообщает телеканал CNN, пилот увидел группу дронов, которые двигались в плотном строю, напоминавшем медузу. Беспилотники двигались согласованно, при этом маленькие БПЛА находились под крупными, напоминая щупальца.

Рассказ пилота вызвал интерес у американских разведчиков. Специалисты предположили, что это могло быть испытание экспериментальной системы. Однако они не исключают, что из-за состояния летчика его восприятие могло исказиться.

Если пилот действительно видел группу аппаратов, движущихся синхронно, это означает, что Иран серьезно продвинулся в разработке беспилотников. По словам источника, в отчетах фигурирует термин One-to-Many Meshed Networking. Децентрализованная ячеистая сеть позволяет координировать действия множества дронов.

Как отметил наназванный американский чиновник, теоретически с помощью таких ячеистых сетей можно обеспечивать интернет-соединения в удаленных районах без существующей инфраструктуры.

Американский истребитель F-15 потерпел крушение в апреле 2026 года. Это первый случай уничтожения самолета США над территорией Ирана за все время конфликта. Сейчас американские службы выясняют, могла ли сеть дронов иметь отношение к инциденту с самолетом.