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«Радиостанция Судного дня» передала третье сообщение за день
«Радиостанция Судного дня» передала 22 июня три новых сообщения. Первое сообщение прозвучало в 11:33 по московскому времени, второе — в 13:28, третье — в 14:29.
О новых сообщениях сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее активность. «НЖТИ 79628 СТАНОНАНТ 9280 0774 ОБЕДОБУЯН 1586 9891», — говорилось в первом сообщении. Второе сообщение содержало: «НЖТИ 83743 КЛЫКОТРЮМ 8217 2419», третье — «НЖТИ 14930 ГЛАЗИЩЕ 8448 5597».
Радиостанция «УВБ-76» также известна как «Жужжалка» или «Радио Судного Дня». Она вещает на частоте 4625 килогерц. Большую часть времени на ней слышен лишь жужжащий сигнал.
Предположительно, радиостанция существует с 1970-х годов. По одной из версий, она принадлежит Западному военному округу. Ее точное назначение неизвестно.
Некоторые радиолюбители считают, что станцию могут использовать военкоматы в Западном военном округе. Редкие сообщения, звучащие в эфире, могут быть зашифрованными командами. По другой версии, «Радиостанция Судного дня» может быть частью системы «Мертвая рука» — автоматического запуска ответного ядерного удара.
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