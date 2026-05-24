Самый длительный дождь в истории

Когда ливень не проходит неделю, он кажется бесконечным. Однако в некоторых местах планеты осадки могут идти сотни дней подряд. Среди рекордов, метеорологи часто упоминают дожди в одном из районов Гавайев (США), которые шли каждый день в течение почти двух с половиной лет.

Спутниковый вид на Гавайские острова / © Jacques Descloitres, NASA

Метеорологи в основном фиксируют продолжительность осадков в регионах, где проживают люди. Из-за этого долгие дожди в необитаемых районах планеты могли не попасть в выборку. Главные известные рекорды по продолжительности осадков связаны с Гавайями.

Согласно «Книге рекордов Гиннесса», место с наибольшим числом дождливых дней — район древнего потухшего вулкана Ваиалеале на острове Кауаи. Там дожди могут идти до 350 дней в году.

Еще один неофициальный климатический рекорд зафиксировали на Гавайях в 1939-1940 годах. Дожди над островом Мауи шли в течение 331 дня.

Также среди рекордов часто упоминаются осадки 1913-1916 годов на Большом острове. Дожди тогда шли в течение 881 дня. Важно учитывать, что в этом случае речь не шла о бесконечных ливнях. Учитывались даже несколько капель или морось.

Происходит это из-за пассатов. Они постоянно несут влажный воздух из тихоокеанских тропиков. Врезаясь в северо-восточные склоны гор, влажный воздух вынужден подниматься по ним. Поднимаясь, облака охлаждаются, а вода в них конденсируется. Из-за этого там выпадают дожди.