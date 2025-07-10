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Сериал «Теория большого взрыва» получит спин-офф

HBO Max и Warner Bros. Pictures официально утвердили производство нового комедийного сериала во вселенной «Теории большого взрыва». Его главным героем станет владелец магазина комиксов Стюарт, а проект получил название «Стюарту не удаётся понять вселенную» (Stuart Doesn't Get the Universe).

Кевин Суссман в роли Стюарта в одном из эпизодов «Теории большого взрыва» / © CBS, Warner Bros. Television

Главную роль исполнит Кевин Суссман — актёр вновь вернётся к образу Стюарта, уже знакомому зрителям по оригинальному шоу.

По сюжету, Стюарт случайно ломает экспериментальное устройство, созданное Шелдоном и Леонардом, и запускает цепь событий, приводящих к «Мультиверсальному Армагеддону». Теперь ему предстоит восстановить порядок в реальности.

Проект станет третьим сериалом во вселенной ситкома. С 2017 по 2024 год выходил «Юный Шелдон», рассказывавший о детстве главного героя. А в 2024 году стартовал ещё один спин-офф — «Первый брак Джорджи и Мэнди», который осенью получит второй сезон.

Премьера нового шоу ожидается в 2026 году, однако точная дата пока не названа.