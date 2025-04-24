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Atmos Space Cargo провела первые испытания по возвращению аппарата Phoenix из космоса

Художественное изображение аппарата Phoenix, оснащенного технологией надувного теплозащитного экрана / © Atmos Space Cargo

Phoenix отправился на околоземную орбиту 21 апреля, в рамках миссии Bandwagon-3 компании SpaceX, где стал одной из попутных полезных нагрузок. Отделение аппарата от верхней ступени состоялось примерно через 90 минут после старта, а спустя еще полчаса началось его возвращение с приводнением в южной части Атлантического океана — приблизительно в 2000 километрах от побережья Бразилии.

По словам генерального директора Atmos Space Cargo Себастиана Клауса, у миссии были три задачи. Во-первых, сбор данных с самого космического аппарата в полете. Во-вторых, работа и передача данных с полезных нагрузок внутри аппарата. В-третьих, получение информации о работе надувного теплозащитного экрана при входе в атмосферу.

По итогу испытаний специалисты Atmos Space Cargo получили данные о полете, а все полезные нагрузки успешно активировались. Однако неясной осталась судьба самого аппарата и его теплозащиты при возвращении.

Первоначально Atmos Space Cargo планировала посадку Phoenix в Индийском океане, к востоку от Мадагаскара. Но за пять недель до запуска SpaceX уведомила компанию об изменении траектории из-за «оперативных ограничений» со стороны основной полезной нагрузки — южнокорейского разведывательного спутника. Это привело к изменению места приводнения — теперь далеко от побережья Бразилии — и исключило возможность подъема аппарата после посадки.

Кроме того, вход в атмосферу стал более крутым, что увеличило нагрузку на аппарат. Поэтому третью задачу миссии — проверку теплозащиты — посчитали частично успешной, поскольку анализ данных еще продолжается. Теплозащитный экран действительно надулся, как было задумано, но потребуется больше времени, чтобы провести его полную проверку.

Тем не менее полученные данные помогут в подготовке второго аппарата Phoenix, запуск которого запланирован на 2026 год.