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Atmos Space Cargo провела первые испытания по возвращению аппарата Phoenix из космоса
Немецкая компания Atmos Space Cargo сообщила об успешных испытаниях своего возвращаемого аппарата Phoenix.
Phoenix отправился на околоземную орбиту 21 апреля, в рамках миссии Bandwagon-3 компании SpaceX, где стал одной из попутных полезных нагрузок. Отделение аппарата от верхней ступени состоялось примерно через 90 минут после старта, а спустя еще полчаса началось его возвращение с приводнением в южной части Атлантического океана — приблизительно в 2000 километрах от побережья Бразилии.
По словам генерального директора Atmos Space Cargo Себастиана Клауса, у миссии были три задачи. Во-первых, сбор данных с самого космического аппарата в полете. Во-вторых, работа и передача данных с полезных нагрузок внутри аппарата. В-третьих, получение информации о работе надувного теплозащитного экрана при входе в атмосферу.
По итогу испытаний специалисты Atmos Space Cargo получили данные о полете, а все полезные нагрузки успешно активировались. Однако неясной осталась судьба самого аппарата и его теплозащиты при возвращении.
Первоначально Atmos Space Cargo планировала посадку Phoenix в Индийском океане, к востоку от Мадагаскара. Но за пять недель до запуска SpaceX уведомила компанию об изменении траектории из-за «оперативных ограничений» со стороны основной полезной нагрузки — южнокорейского разведывательного спутника. Это привело к изменению места приводнения — теперь далеко от побережья Бразилии — и исключило возможность подъема аппарата после посадки.
Кроме того, вход в атмосферу стал более крутым, что увеличило нагрузку на аппарат. Поэтому третью задачу миссии — проверку теплозащиты — посчитали частично успешной, поскольку анализ данных еще продолжается. Теплозащитный экран действительно надулся, как было задумано, но потребуется больше времени, чтобы провести его полную проверку.
Тем не менее полученные данные помогут в подготовке второго аппарата Phoenix, запуск которого запланирован на 2026 год.
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