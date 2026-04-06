Слушатели узнают, как устроены технологии, которые помогают космическим кораблям не теряться в бескрайнем пространстве.

Как не потеряться в космосе: чему гироскоп научит енота

Как устроены технологии, которые помогают космическим кораблям не теряться в бескрайнем пространстве? Один из ключевых «помощников» — гироскоп. Это устройство сохраняет направление благодаря быстрому вращению. Но гироскопы нужны не только в космосе. Они помогают самолетам держать курс, смартфонам — определять положение экрана, а навигационным системам — точно работать даже без сигнала GPS.

Кандидат физико-математических наук Артем Голиков расскажет, почему вращение делает предмет устойчивым. Участники соберут собственный гироскоп из подручных материалов и проверят, как он работает.

