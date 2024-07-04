Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инженеры представили робота, который облегчит жизнь астронавтов на Луне

Внимательно изучив фотографии и видеозаписи лунных миссии инженеры заметили, насколько неудобно астронавтам наклоняться, чтобы поднять камни или такие-либо обраненные вещи из-за скафандра с тяжелым рюкзаком, весом более 60 килограммов, оснащенным системой жизнеобеспечения.

Художественное изображение BioBot / © Akin et al.

Поэтому несколько лет назад команда инженеров предложила идею системы Biobot, которая представляет робота на вездеходном шасси, способного сопровождать астронавтов и перевозить вспомогательное оборудование во время выхода на поверхность Луны.

Проект Biobot уже получил грант программы инноваций в космической сфере (Innovative Advanced Concepts, NIAC) от NASA, а недавно инженеры, работавшие над проектом, успешно продемонстрировали доказательство функциональности своего концепта, разработав рабочий прототип системы.

Конечной целью проекта станет создание небольшого робота, который будет следовать за астронавтом во время внекорабельной деятельсноти и присоединяться к скафандру человека с помощью своеобразной «пуповины», по которой будет подаваться кислород из системы жизнеобеспечения, установленной на роботе, а не в рюкзаке астронавта.

Biobot также сможет служить платформой для хранения собранных образцов или инструментов, необходимых для выполнения различных задач.