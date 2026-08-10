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Крупнейший в мире рудник редкоземельных металлов получит полуторное расширение

Китай приступает к масштабному расширению горнодобывающего комплекса Баян-Обо во Внутренней Монголии, увеличивая его годовую производственную мощность на 50%. Основная цель проекта — нарастить добычу железной руды, хотя Баян-Обо одновременно считается крупнейшим в мире известным месторождением редкоземельных металлов.

Горнодобывающий комплекс Баян-Обо / © Getty Images

Государственная Baogang Group планирует инвестировать более 500 миллионов юаней (более шести миллиардов рублей), чтобы увеличить ежегодную мощность добычи с 10 до 15 миллионов тонн. Проект предусматривает расширение открытого карьера, создание нового восточного участка добычи, модернизацию транспортной инфраструктуры, а также внедрение интеллектуальных систем управления — в том числе диспетчеризации техники по сети 5G и автоматизированного мониторинга устойчивости бортов карьера.

Расширение Баян-Обо происходит на фоне масштабных усилий США по развитию собственной сырьевой базы. Вашингтон вкладывает миллиарды долларов в проекты, связанные с добычей и переработкой критически важных минералов, стремясь уменьшить зависимость от Китая в стратегических цепочках поставок. Однако увеличение добывающих мощностей Баян-Обо вовсе не означает автоматического роста объемов редкоземельных металлов, поступающих на мировой рынок.

В Baogang Group подчеркивают, что главная задача проекта — увеличить добычу железной руды. Редкоземельные элементы извлекаются попутно из полиметаллической руды Баян-Обо, которая также содержит флюорит, ниобий, скандий и торий.

Согласно проектной документации, в более широком районе Баян-Обо находится около 600 миллионов тонн железной руды со средним содержанием железа примерно 35%. Хотя этот показатель уступает характеристикам многих месторождений Австралии, рудник остается одним из важнейших стратегических минерально-сырьевых активов Китая благодаря уникальному сочетанию содержащихся в нем критически важных элементов.

Расширение Баян-Обо увеличит гибкость Китая в сфере добычи полезных ископаемых, но само по себе не приведет к пропорциональному росту производства редкоземельных металлов.

Пекин контролирует добычу редкоземельного сырья и его последующее разделение с помощью ежегодных производственных квот. Именно они определяют, сколько материала поступит на перерабатывающие предприятия и далее — к производителям, независимо от того, сколько руды фактически будет извлечено из карьера. Таким образом, увеличение добывающих мощностей на 50% вовсе не означает сопоставимого роста производства разделенных оксидов редкоземельных элементов. На конечные объемы по-прежнему влияют возможности переработки, государственное распределение квот и экономическая целесообразность производства.