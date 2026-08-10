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13 явлений, которые можно увидеть во время полного солнечного затмения 12 августа

Главное чудо полного солнечного затмения — солнечная корона. Но 12 августа 2026 года наблюдателей ждет гораздо больше удивительных зрелищ.

Солнечное затмение / © SSPL / Getty Images

Солнечное затмение произойдет 12 августа с 18:34 до 22:58 по московскому времени. В России его смогут увидеть жители северных и северо-западных регионов: от Калининграда и Санкт-Петербурга до Мурманска и Чукотки. Ниже своеобразный чек-лист того, что можно увидеть и почувствовать, когда Землю накрывает тень Луны. Ниже перечислены события в том порядке, в котором они обычно происходят — от первого контакта, когда Луна начинает закрывать солнечный диск, до четвертого контакта, когда затмение полностью заканчивается.

Солнечные пятна / © Stan Honda / AFP

1. Солнечные пятна

Это явление смогут увидеть все наблюдатели — как находящиеся в зоне полной, так и частной фазы затмения.

Когда силуэт Луны начнет двигаться по солнечному диску, наблюдайте за Солнцем только через сертифицированные защитные очки или специальные солнечные фильтры стандарта ISO. Если повезет, можно увидеть, как край Луны проходит по темным участкам поверхности Солнца — солнечным пятнам.

Это относительно холодные области фотосферы, где сосредоточены особенно сильные и сложные магнитные поля. Именно здесь рождаются солнечные вспышки.

2. Планеты

Во время полной фазы нередко можно услышать восторженный возглас: «Смотрите, Венера!». Планеты лучше искать примерно за 15 минут до наступления полной фазы.

Юпитер 12 августа 2026 года будет находиться примерно в 11° к западу-северо-западу от Солнца, а еще примерно в 4° дальше можно будет найти небольшой Меркурий.

Венера окажется значительно дальше — примерно в 46° к востоку-юго-востоку от Солнца, но будет хорошо заметна. Марс расположится низко над западным горизонтом, однако увидеть его будет значительно сложнее.

3. Полумесяцы из света

Еще одно красивое явление, доступное даже во время глубокой частной фазы.

Когда Луна закроет более половины солнечного диска, под кронами деревьев на земле начнут появляться многочисленные световые полумесяцы. Они возникают потому, что солнечный свет проходит через маленькие промежутки между листьями, которые работают подобно диафрагме фотоаппарата.

Лучше всего эффект заметен, если использовать дуршлаг, ложку для спагетти или любой предмет с небольшими круглыми отверстиями. Если ничего подобного нет, достаточно скрестить пальцы обеих рук решеткой — на земле также появятся размытые изображения солнечного серпа.

4. Теневые полосы

Примерно за две минуты до полной фазы и сразу после нее на белых поверхностях иногда появляются волнистые движущиеся полосы. Они возникают из-за преломления тонкого серпа солнечного света в турбулентной атмосфере.

По неизвестной причине эффект особенно хорошо заметен, когда Солнце находится низко над горизонтом.

Эти полосы называют «теневыми лентами» или «теневыми змеями». Чтобы их увидеть, стоит заранее расстелить как можно большую белую простыню.

5. Необычный сумрак и резкое похолодание

Когда Луна закроет около 80% солнечного диска, станет заметно прохладнее.

За считанные секунды до полной фазы температура продолжит падать, а освещенность вокруг изменится настолько резко, что описать это словами трудно. Выражение «темнота среди дня» совершенно не передает ощущений. Скорее возникает чувство, будто привычный мир внезапно перестает существовать.

Даже опытные наблюдатели признаются, что именно в этот момент испытывают необъяснимое внутреннее волнение, словно пробуждается древний инстинктивный страх. Люди вокруг в необычном серебристом освещении начинают выглядеть почти призрачно.

6. Тень Луны

Увидеть ее непросто, но это одно из самых впечатляющих зрелищ.

Перед началом полной фазы по поверхности Земли стремительно несется конус лунной тени. Его скорость составляет около 3500 километров в час над Гренландией и Исландией и достигает почти 19 000 километров в час в восточной Испании, где тень уже скользит по поверхности Земли под большим углом.

Лучше всего наблюдать ее с возвышенности, обращенной на северо-запад, над относительно ровным ландшафтом. Запечатлеть движение тени можно при помощи экшн-камеры, например GoPro.

«Бриллиантовое кольцо» / © Marc Guitard / Getty Images

7. «Бриллиантовое кольцо» и четки Бейли

Эти эффекты считаются визитной карточкой полного солнечного затмения.

Непосредственно перед полной фазой остается лишь одна яркая точка солнечного света, образующая эффект «бриллиантового кольца». Затем она распадается на цепочку ярких искр — так называемые четки Бейли. Это солнечный свет, проходящий через долины на краю Луны.

Когда исчезает последняя светящаяся точка, начинается полная фаза.

Через несколько минут процесс повторяется в обратном порядке: сначала появляется одна яркая точка, затем несколько, после чего вновь возникает второе «бриллиантовое кольцо».

Опытные наблюдатели советуют не задерживать взгляд на первом кольце, чтобы избежать остаточного изображения на сетчатке и полностью насладиться видом солнечной короны. Именно второе «бриллиантовое кольцо» считается самым эмоциональным моментом окончания полной фазы — после его появления необходимо снова надеть защитные очки.

Солнечная корона / © Alan Dyer / VW Pics / UIG via Getty Images

8. Солнечная корона

Корона — внешняя атмосфера Солнца, где возникают солнечные вспышки и корональные выбросы массы. Несмотря на свою разреженность, это самая горячая часть нашей звезды. Она существует постоянно, но обычно полностью скрыта ярким светом солнечной фотосферы. Лишь когда Луна полностью закрывает солнечный диск, корона становится видимой.

Во время полной фазы необходимо снять защитные очки, чтобы увидеть тонкое серебристое сияние вокруг черного силуэта Луны. Это поистине фантастическое зрелище. Если есть возможность, стоит хотя бы ненадолго взглянуть на корону в бинокль. Возможно, это окажется самым красивым явлением, которое вам когда-либо доведется увидеть.

Солнечная хромосфера / © Chris Weeks / Getty Images

9. Солнечная хромосфера

Сразу после начала полной фазы и непосредственно перед ее окончанием на краю Солнца появляется тонкая ярко-красная полоска. Это хромосфера — слой солнечной атмосферы, расположенный непосредственно над фотосферой.

Явление длится считанные секунды, но именно в этот момент астрономы получают так называемый «мгновенный спектр», позволяющий определить химический состав атмосферы Солнца.

Солнечные протуберанцы / © Stan Honda / AFP via Getty Images

10. Солнечные протуберанцы

Одно из самых неожиданных открытий для человека, впервые наблюдающего полное солнечное затмение, — ярко-розовые языки или арки плазмы вокруг черного диска Луны.

Это солнечные протуберанцы — относительно холодные плазменные структуры, поднимающиеся из хромосферы в корону. Обычно они существуют несколько дней или даже недель.

Во время максимума солнечной активности, который наблюдается сейчас, протуберанцы особенно многочисленны и хорошо заметны.

11. «Закат» по всему горизонту

Для многих наблюдателей полная фаза 12 августа 2026 года окажется довольно короткой. Но если удастся хотя бы на мгновение оторвать взгляд от короны, стоит посмотреть на горизонт.

Вокруг возникнет удивительная панорама, напоминающая закат сразу по всем сторонам света — своеобразный круговой закат на 360 градусов. Если облака скроют солнечную корону, именно эта необычная окраска неба может стать самым ярким воспоминанием о затмении.

Метеоры / © NASA

12. Метеоры

По удивительному совпадению полное солнечное затмение произойдет всего за несколько часов до максимума ежегодного метеорного потока Персеиды.

В ночь с 12 на 13 августа можно ожидать появления примерно 20–40 «падающих звезд» в час.

Может ли метеор пролететь прямо во время полной фазы? Теоретически — да. Но чтобы увидеть его, придется отвернуться от солнечной короны, а большинство опытных наблюдателей сочтут это слишком большой жертвой.

Полярное сияние / © WanRu Chen / Getty Images

13. Полярное сияние

Вероятность этого крайне мала, но полностью исключать ее нельзя.

Возможность увидеть полярное сияние во время полной фазы над Исландией или Гренландией уже сейчас будоражит воображение охотников за затмениями.

На практике полная фаза никогда не бывает настолько темной, как многие представляют. Это скорее глубокие сумерки, а дневное полярное сияние значительно слабее ночного.

Тем не менее вероятность существует. Гораздо более реалистичным сценарием станет наблюдение северного сияния поздним вечером, особенно в Исландии, где в середине августа ночное небо уже становится достаточно темным, а полярные сияния в это время года наблюдаются довольно часто.