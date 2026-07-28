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Николай Головин
Николай Головин
28 июля, 09:24
Рейтинг: +398
Посты: 1056

Маск раскрыл сроки появления автопилота для Tesla Semi

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания рассчитывает внедрить полностью автономное управление для электрического грузовика Tesla Semi «примерно к концу этого года или в начале следующего».

Сообщество
# Semi
# Tesla
# технологии
# транспорт
# электромобили
Tesla Semi / © Tesla
Tesla Semi / © Tesla

Однако, учитывая многолетнюю историю невыполненных прогнозов Маска в области автономного вождения, дальнобойщикам, вероятно, еще долго не придется опасаться, что беспилотные грузовики массово заменят их на дорогах.

Заявление прозвучало во время публикации финансовых результатов Tesla за второй квартал 2026 года, когда аналитик компании LightShed Уолтер Пицик поинтересовался сроками появления автономной версии Tesla Semi.

Отвечая на вопрос, Маск сначала напомнил о нехватке водителей грузовиков в США.

«Людей, которые хотят работать дальнобойщиками, просто недостаточно, хотя именно они обеспечивают грузовые перевозки по всей Америке», — отметил он.

После этого глава Tesla представил беспилотную систему не как замену человеку, а как средство облегчить его работу.

«Оснащение Tesla Semi системой автономного управления значительно повысит безопасность и комфорт для водителей, использующих эти грузовики», — заявил Маск.

Впрочем, эти два тезиса выглядят противоречиво. Если водитель по-прежнему должен находиться в кабине, как и в случае с нынешней системой Full Self-Driving (FSD) для легковых электромобилей Tesla, то подобная технология никак не решает проблему нехватки дальнобойщиков. В конечном итоге Маск говорит именно о полностью автономном режиме, который не требует участия человека. При этом он уточнил, что в ближайшие шесть месяцев основное внимание компании будет сосредоточено на системах автономного управления для массовых моделей — Model 3, Model Y и беспилотного такси Cybercab. Разработка автопилота для Tesla Semi, по его словам, временно отойдет на второй план.

Скепсис вокруг нового заявления объясняется прошлым опытом. За последние тринадцать лет Маск неоднократно называл конкретные сроки появления полностью автономных автомобилей, однако ни один из этих прогнозов не был выполнен.

По данным проекта MuskOmeter, отслеживающего публичные обещания предпринимателя, из 94 прогнозов только восемь были реализованы в обозначенные сроки — менее 10%. Еще 46 обещаний так и не были выполнены.

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