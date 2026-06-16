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В США разбился первый и единственный B-52 с новейшей радарной станцией AESA

В США разбился стратегический бомбардировщик B-52 / © UC San Diego webcam

Судя по имеющимся данным, самолет разбился непосредственно на главной взлетно-посадочной полосе базы или в непосредственной близости от нее. Появившиеся фотографии показывают огромный очаг пожара и густой столб черного дыма, видимый за многие километры.

Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress / © USAF

Первые сообщения о катастрофе появились в неофициальной группе военнослужащих ВВС США. В публикации утверждалось, что разбившийся самолет имел бортовой номер 061. Именно этот B-52 ранее стал первым самолетом, оснащенным новой радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой AN/APQ-188 (AESA) — одним из ключевых элементов масштабной программы модернизации всего парка этих бомбардировщиков.

На первоначальном этапе оставалось неизвестным, сколько человек находилось на борту и удалось ли кому-либо спастись. Дополнительную сложность могло представлять устройство системы аварийного покидания самолета: на B-52 некоторые кресла катапультируются вниз, что ограничивает возможности спасения в ряде ситуаций, особенно на малой высоте сразу после взлета. Позже пресс-служба авиабазы Эдвардс официально подтвердила, что на борту разбившегося B-52 было восемь человек.

До катастрофы в составе ВВС США числилось 76 самолетов B-52.

Катастрофа стала серьезным ударом для программы модернизации легендарного B-52 Stratofortress — самолета, который остается в строю уже более семидесяти лет и продолжает играть важную роль в стратегических силах США. Причины аварии еще предстоит установить, однако уже сейчас очевидно, что речь идет об одном из самых серьезных инцидентов на авиабазе Эдвардс за последние десятилетия.



