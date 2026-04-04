Оптимальный график стирки одежды в одной инфографике

Стирка одежды после каждого ношения может казаться признаком безупречной гигиены, однако специалисты предупреждают: многие заходят в этом слишком далеко — и это сказывается не только на состоянии гардероба, но и на окружающей среде.

Новые рекомендации, основанные на типе одежды и условиях ее использования, показывают: если одни вещи действительно требуют стирки после каждого раза, то другие можно надевать несколько раз без какого-либо риска. Это ставит под сомнение привычные представления о чистоте.

По словам экспертов по гигиене и представителей отраслевых организаций, частота стирки во многом зависит от того, насколько плотно одежда прилегает к телу и как сильно она впитывает пот.

Американский институт чистоты (ACI) советует стирать нижнее белье, купальники и спортивную одежду после каждого использования — из-за их прямого контакта с потом и бактериями.

Аналогично, специалисты Cleveland Clinic отмечают, что облегающая одежда удерживает влагу и микроорганизмы, повышая риск раздражения кожи и инфекций, если ее не стирать регулярно.

Однако за пределами этих категорий правила меняются. Футболки: как правило, после одного–двух ношений. Платья: после одного–трех раз, в зависимости от условий. Бюстгальтеры: каждые два–три. Пижамы: после трех–четырех раз. Толстовки и юбки: примерно после пяти–семи использований. Джинсы: до десяти раз, если нет видимых загрязнений.

По оценкам фонда Ellen MacArthur, производство и использование одежды вносят значительный вклад в глобальные выбросы углерода, потребление воды и загрязнение микропластиком.

Сама по себе стирка, сушка и глажка составляют заметную долю экологического следа каждой вещи на протяжении ее жизненного цикла. Каждая дополнительная стирка увеличивает расход воды и энергии, а также способствует выбросу микроволокон — особенно в случае синтетических тканей. Иными словами, если носить одежду дольше между стирками, можно существенно снизить вред для окружающей среды, не жертвуя при этом гигиеной.