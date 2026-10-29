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В Норвегии готовят к испытаниям сменный ядерный реактор для морских судов
Норвежский проект по созданию ядерных силовых установок для коммерческих судов получил новое государственное финансирование. Разработчики планируют создать и испытать компактные реакторы, которые позволят отказаться от ископаемого топлива на судах, работающих в открытом море.
Исследовательский совет Норвегии выделил два миллиона долларов проекту Marine Nuclear Propulsion System (MarNuPS). Участники консорциума намерены разработать и внедрить небольшие модульные ядерные реакторы, специально предназначенные для морского транспорта. Они должны обеспечивать высокую мощность и большую дальность плавания без частых остановок для пополнения запасов топлива.
Однако инженеры не станут сразу устанавливать действующие ядерные реакторы на суда. Вместо этого они создадут интегрированный испытательный комплекс на суше — в местечке Стетте недалеко от Олесунна. Начать испытания планируется в 2027 году.
На площадке в Стетте разместят полномасштабный макет судовой энергетической установки. Чтобы проверить безопасность и рабочие характеристики системы без радиационных рисков, инженеры будут нагревать ее с помощью электричества, а не ядерного топлива.
В основе системы лежит микрореактор Gem мощностью пять мегаватт, разработанный компанией Emerald Nuclear. В нем используются топливные микротвэлы TRISO — частицы обогащенного урана, заключенные в несколько защитных слоев из керамики и углерода.
Многослойная конструкция топлива рассчитана на экстремально высокие температуры и препятствует его расплавлению, снижая риск выброса радиоактивных веществ, характерный для некоторых более старых реакторных технологий. Тепловая энергия реактора будет преобразовываться в электричество с помощью специализированных систем, которые поставит компания Peregrine Turbine Technologies.
Согласно нынешнему плану, реактор будет размещаться в герметичном модуле, который предполагается заменять раз в пять — 15 лет. Такой подход позволит отказаться от сложных операций по перегрузке ядерного топлива непосредственно в портах.
Норвежский судовладелец Island Offshore намерен первым вывести эту технологию на море. Компания планирует установить действующий реактор Gem на судне снабжения морских нефтегазовых платформ в 2031–2032 годах. Это может открыть путь к коммерческому использованию ядерной энергетики на судах, работающих в Северном море.
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