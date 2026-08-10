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Шэньчжэнь первым в мире преодолел рубеж в 200 небоскребов высотой от 200 метров

Согласно ежегодному отчету по строительству небоскребов в мире, опубликованному Советом по вертикальному урбанизму (Council on Vertical Urbanism, CVU), Шэньчжэнь стал первым городом в мире, где количество башен высотой более 200 метров превысило 200 штук.

Финансовый центр Шэньчжэня / © Kohn Pedersen

Связь Шэньчжэня с высотным строительством берет начало в 1980 году, когда китайский реформатор Дэн Сяопин объявил, что участок сельскохозяйственных земель вдоль границы с Гонконгом станет особой экономической зоной. Это решение позволило компаниям работать с гораздо меньшим количеством ограничений, характерных для плановой экономики, и стало первым крупным экспериментом Китая со свободным рынком после коммунистической революции 1949 года. Инвесторы из разных стран — хлынули через границу, возводя фабрики и создавая новые предприятия.

Финансовый центр Шэньчжэня / © Kohn Pedersen

С самого начала градостроители решили, что Шэньчжэнь должен стать городом небоскребов. В период с начала 1980-х до начала 1990-х здесь было больше высотных зданий, чем в любом другом китайском городе.

Термин «шэньчжэньская скорость» появился именно в эпоху строительства первых небоскрёбов города. Когда Дэн Сяопин впервые приехал в Шэньчжэнь, его поразило, с какой скоростью здесь возводились высотные здания.

Сегодня Шэньчжэнь давно перерос свои производственные корни и превратился в центр сферы услуг — прежде всего технологий и дизайна. Город нередко называют «китайской Кремниевой долиной». Здесь расположены гигантские компании вроде Tencent, построившей, к слову, собственные два небоскреба, а также тысячи небольших фирм.

Однако свою роль играет и география Шэньчжэня. Центральная часть города расположена на узкой полосе земли между горами и границей с Гонконгом. Развитая сеть метро и новая высокоскоростная железнодорожная линия, связавшая город с Гонконгом, сделали этот ограниченный участок земли еще более привлекательным для бизнеса и строительства. Поэтому город развивается прежде всего вверх, а не вширь.