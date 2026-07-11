Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Видео: как спутники мешают наблюдениям астрономов
Видео с камеры у телескопа Subaru на Гавайях показало, как спутники оставляют яркие следы на фоне звездного неба. На записи видно множество светлых линий, пересекающих поле зрения камеры. Такие кадры наглядно демонстрируют, почему рост числа спутников стал проблемой для астрономических наблюдений.
В сети распространилось видео, снятое камерой у телескопа Subaru на Гавайях. На записи ночного неба видны многочисленные светлые полосы — следы спутников, пролетающих через поле зрения камеры.
Для обычного зрителя такие кадры могут выглядеть эффектно, но для астрономов это помехи. Когда спутник проходит через участок неба, который наблюдает телескоп или обзорная камера, он отражает солнечный свет и оставляет яркую линию на изображении. Если таких следов много, часть данных приходится дополнительно обрабатывать или исключать.
Особенно заметна проблема на широкоугольных камерах, которые снимают большую область неба. В их поле зрения одновременно попадает больше объектов, поэтому пролеты спутников превращаются не в единичные помехи, а в постоянный фон наблюдений.
Такие видео не доказывают сами по себе, насколько сильно спутники ухудшают работу конкретного телескопа. Но они хорошо показывают саму природу проблемы: искусственные объекты на орбите становятся видимой частью ночного неба и все чаще пересекают кадры, предназначенные для наблюдения звезд, метеоров и других астрономических явлений.
Для профессиональной астрономии это означает дополнительную нагрузку: нужно учитывать пролеты спутников при планировании наблюдений, искать следы на снимках и удалять их из данных. Чем больше аппаратов находится на орбите, тем сложнее сохранить ночное небо таким, каким оно нужно для точных наблюдений.
Торжественная церемония прошла в Пекине, на совместном заседании ведущих научных организаций Китая и XI съезда Китайской ассоциации науки и техники. Вручал награды председатель КНР Си Цзиньпин. Оганов получил премию за научно-техническое сотрудничество. Эта награда считается одной из самых престижных в сфере науки.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Квантовые суперкомпьютеры впервые применили, чтобы смоделировать девять вариантов термоядерного топлива
Ученые использовали квантовые процессоры для расчета поведения атомов внутри жидкой соли, из которой образуется топливо для термоядерного синтеза. Модель с высокой точностью рассчитала химические связи внутри заряженной жидкости. Это поможет инженерам быстрее подобрать состав компонентов для будущих электростанций.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Торжественная церемония прошла в Пекине, на совместном заседании ведущих научных организаций Китая и XI съезда Китайской ассоциации науки и техники. Вручал награды председатель КНР Си Цзиньпин. Оганов получил премию за научно-техническое сотрудничество. Эта награда считается одной из самых престижных в сфере науки.
Готовность к браку — это сочетание мотивов, знаний, навыков и качеств личности, которые обеспечат построение узаконенных отношений с любимым человеком. Исследователи из МГППУ выявили, как отличаются способность к эмпатии, коммуникативная компетентность, хозяйственно-бытовые навыки и распределение ролей в семье у людей в браке, сожителей и у людей без постоянного партнера для совместного проживания.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Американские ветеринары установили, что длина шага передних лап у пожилых собак отражает возрастные изменения в работе мозга. Когда у собак развивается деменция, шаги их передних лап становятся короче, причем эта связь не зависит от хронической боли в суставах.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
17 Января, 2022
Говорить нельзя молчать
25 Декабря, 2015
5 необычных «экспериментов» с расплавленной медью
24 Февраля, 2018
Введение в парфюмерию
29 Декабря, 2016
Главные загадки Второй мировой войны
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии