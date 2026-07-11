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Видео: как спутники мешают наблюдениям астрономов

Видео с камеры у телескопа Subaru на Гавайях показало, как спутники оставляют яркие следы на фоне звездного неба. На записи видно множество светлых линий, пересекающих поле зрения камеры. Такие кадры наглядно демонстрируют, почему рост числа спутников стал проблемой для астрономических наблюдений.

Спутниковые следы на кадре с камеры у телескопа Subaru на Гавайях / © Subaru Telescope, скриншот из видео

В сети распространилось видео, снятое камерой у телескопа Subaru на Гавайях. На записи ночного неба видны многочисленные светлые полосы — следы спутников, пролетающих через поле зрения камеры.

Для обычного зрителя такие кадры могут выглядеть эффектно, но для астрономов это помехи. Когда спутник проходит через участок неба, который наблюдает телескоп или обзорная камера, он отражает солнечный свет и оставляет яркую линию на изображении. Если таких следов много, часть данных приходится дополнительно обрабатывать или исключать.

Спутниковые следы на кадре с камеры у телескопа Subaru на Гавайях / © Subaru Telescope

Особенно заметна проблема на широкоугольных камерах, которые снимают большую область неба. В их поле зрения одновременно попадает больше объектов, поэтому пролеты спутников превращаются не в единичные помехи, а в постоянный фон наблюдений.

Такие видео не доказывают сами по себе, насколько сильно спутники ухудшают работу конкретного телескопа. Но они хорошо показывают саму природу проблемы: искусственные объекты на орбите становятся видимой частью ночного неба и все чаще пересекают кадры, предназначенные для наблюдения звезд, метеоров и других астрономических явлений.

Для профессиональной астрономии это означает дополнительную нагрузку: нужно учитывать пролеты спутников при планировании наблюдений, искать следы на снимках и удалять их из данных. Чем больше аппаратов находится на орбите, тем сложнее сохранить ночное небо таким, каким оно нужно для точных наблюдений.