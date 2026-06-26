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ВВС США объявили о создании ракеты «воздух–воздух», которая поразит цели в 10 раз дальше нынешних

ВВС США готовятся провести закрытую встречу с представителями оборонной промышленности, на которой будут представлены требования к перспективной авиационной ракете класса «воздух–воздух» с дальностью не менее 1800 километров. Это примерно в десять раз превышает дальность новейших модификаций ракеты AIM-120 AMRAAM, которая сегодня является основным оружием американских истребителей.

Концепт по созданию ракет класса «воздух–воздух» большой дальности под названием «Оружие дальнего действия» / © U.S. military

Подобная сверхдальнобойная ракета особенно эффективна для уничтожения самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), воздушных танкеров и других особо ценных воздушных целей, действующих далеко за линией фронта. Одновременно ВВС уже рассматривают создание и варианта этой ракеты класса «воздух–поверхность». Вся программа получила название Air Force Long Range Weapon (AFLRW) — «Дальнобойное оружие ВВС».

Управление вооружений Центра управления жизненным циклом ВВС США (AFLCMC) объявило о проведении двухдневной конференции для представителей оборонной индустрии, посвященной программе AFLRW.

Мероприятие состоится 25–26 августа 2026 года на базе Эглин (штат Флорида) в Центре оценки управляемого вооружения. Оно пройдет под грифом секретно, поэтому все участники должны иметь соответствующий допуск.

Согласно опубликованному уведомлению: «Программа AFLRW предназначена для создания следующего поколения авиационных ракет большой дальности в соответствии с приоритетами Министерства обороны США».

Военные допускают выбор нескольких подрядчиков для разработки как авиационной ракеты «воздух–воздух», так и версии «воздух–поверхность». Однако первоочередной задачей остается именно противовоздушный вариант, который должен достичь первоначальной боевой готовности раньше.

Обе модификации ракеты должны иметь минимальную гарантированную дальность 1800 киломтеров и обеспечивать поражение соответствующих воздушных и наземных целей в рамках предусмотренных Пентагоном сценариев боевых действий.

Какие именно сценарии подразумеваются, в документе не раскрывается.

Особый акцент также делается на модульной конструкции, открытой архитектуре систем и поиске компании, которая станет главным интегратором, объединив все компоненты в готовое изделие.

Кроме требования по дальности, другие характеристики будущей ракеты пока не раскрываются. Однако уже одно это требование выглядит чрезвычайно амбициозным.

Точные характеристики современной AIM-120D-3 AMRAAM засекречены, однако считается, что ее максимальная дальность составляет примерно 160 километров. Существуют признаки того, что при определенных условиях она может поражать цели и на большем расстоянии. Параллельно разрабатываются новые варианты AMRAAM, а также перспективная ракета AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM), создаваемая совместно ВВС и ВМС США. Тем не менее даже AIM-260 по своим возможностям, как ожидается, будет значительно уступать новой ракете AFLRW.

Пока неизвестно, какие самолеты смогут применять столь крупную и дальнобойную ракету.

Однако ранее ВВС уже заявляли, что перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider в будущем может выполнять роль своеобразного «летающего арсенала», неся большое количество ракет класса «воздух–воздух». Для B-21 новая ракета станет универсальным средством борьбы как с воздушными, так и с наземными целями еще задолго до выхода в район выполнения основной боевой задачи.

О программе AFLRW пока известно немного, и августовская встреча с представителями промышленности должна дать ВВС США более полное представление о доступных технических решениях и сроках их реализации.

Однако уже сейчас американские военные открыто заявили о намерении создать ракету, способную уничтожать воздушные цели на расстоянии 1800 киломтеров от самолета-носителя.