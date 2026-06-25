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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
25 июня, 07:54
Рейтинг: +645
Посты: 943

Фотоловушка сняла одного из самых неуловимых млекопитающих Северной Америки — какомицли

Камера-ловушка запечатлела одного из самых скрытных представителей фауны Тихоокеанского Северо-Запада США — какомицли.

Сообщество
# биология
# животные
# природа
# фотографии
Фотоловушка сняла одного из самых неуловимых млекопитающих Северной Америки — какомицли / © Pacific Forest Trust
Фотоловушка сняла одного из самых неуловимых млекопитающих Северной Америки — какомицли / © Pacific Forest Trust

Редкие кадры были получены автоматическими камерами наблюдения в лесном хозяйстве Эпштейнов, расположенном в горах Сискию на юге штата Орегон. Эта территория находится под охраной природоохранной организации Pacific Forest Trust.

Несмотря на близкое родство с енотом, какомицли считается одним из самых малоизученных и трудноуловимых млекопитающих региона. Это ночное животное редко попадается на глаза людям, имеет размеры меньше домашней кошки и находилось под федеральной защитой еще до принятия в США закона об исчезающих видах.

© Pacific Forest Trust

На видеозаписи, сделанной в лесу площадью около 164 гектаров неподалеку от города Эшленд, видно, как какомицли останавливается перед камерой, поднимается на задние лапы, внимательно осматривает окрестности, а затем стремительно исчезает в темноте.

Для природоохранного фонда эта редкая встреча стала важным подтверждением эффективности многолетней работы по восстановлению лесной экосистемы. Владельцы участка Билл и Сара Эпштейн десятилетиями занимались восстановлением территории, которая ранее серьезно пострадала от хозяйственной деятельности. Сегодня этот лес считается образцовым примером природоохранного управления и устойчивого лесопользования.

Какомицли — небольшое ночное хищное млекопитающее, которое нередко описывают как нечто среднее между лисицей, кошкой и енотом. По размеру оно лишь немного превосходит белку. Его шерсть имеет серовато-бурый оттенок, а главным отличительным признаком служит длинный пушистый хвост с четкими черно-белыми кольцами.

В XIX веке переселенцы и золотодобытчики часто держали какомицли в своих жилищах для борьбы с грызунами. Именно поэтому животное получило неофициальное прозвище «кошка шахтеров».

Какомицли обладают выдающимися способностями к лазанию. Они легко перемещаются по скалам и уступам, перепрыгивая между отвесными поверхностями. Кроме того, животные могут взбираться по узким расщелинам, упираясь лапами в одну стенку, а спиной — в другую.

Еще одна удивительная особенность — способность поворачивать задние лапы почти на 180 градусов. Благодаря этому какомицли могут стремительно спускаться вниз головой по деревьям и скалам, сохраняя надежное сцепление когтей и подушечек лап с поверхностью.

Хотя какомицли являются коренными обитателями Северной Америки, они остаются чрезвычайно скрытными и плохо изученными. Эти животные предпочитают одиночный образ жизни и проявляют активность от заката до рассвета, а пик их охоты приходится на самые темные часы ночи. Именно поэтому каждая новая встреча с ними в дикой природе представляет большой интерес для биологов и природоохранных организаций.

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