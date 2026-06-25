Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Фотоловушка сняла одного из самых неуловимых млекопитающих Северной Америки — какомицли
Камера-ловушка запечатлела одного из самых скрытных представителей фауны Тихоокеанского Северо-Запада США — какомицли.
Редкие кадры были получены автоматическими камерами наблюдения в лесном хозяйстве Эпштейнов, расположенном в горах Сискию на юге штата Орегон. Эта территория находится под охраной природоохранной организации Pacific Forest Trust.
Несмотря на близкое родство с енотом, какомицли считается одним из самых малоизученных и трудноуловимых млекопитающих региона. Это ночное животное редко попадается на глаза людям, имеет размеры меньше домашней кошки и находилось под федеральной защитой еще до принятия в США закона об исчезающих видах.
На видеозаписи, сделанной в лесу площадью около 164 гектаров неподалеку от города Эшленд, видно, как какомицли останавливается перед камерой, поднимается на задние лапы, внимательно осматривает окрестности, а затем стремительно исчезает в темноте.
Для природоохранного фонда эта редкая встреча стала важным подтверждением эффективности многолетней работы по восстановлению лесной экосистемы. Владельцы участка Билл и Сара Эпштейн десятилетиями занимались восстановлением территории, которая ранее серьезно пострадала от хозяйственной деятельности. Сегодня этот лес считается образцовым примером природоохранного управления и устойчивого лесопользования.
Какомицли — небольшое ночное хищное млекопитающее, которое нередко описывают как нечто среднее между лисицей, кошкой и енотом. По размеру оно лишь немного превосходит белку. Его шерсть имеет серовато-бурый оттенок, а главным отличительным признаком служит длинный пушистый хвост с четкими черно-белыми кольцами.
В XIX веке переселенцы и золотодобытчики часто держали какомицли в своих жилищах для борьбы с грызунами. Именно поэтому животное получило неофициальное прозвище «кошка шахтеров».
Какомицли обладают выдающимися способностями к лазанию. Они легко перемещаются по скалам и уступам, перепрыгивая между отвесными поверхностями. Кроме того, животные могут взбираться по узким расщелинам, упираясь лапами в одну стенку, а спиной — в другую.
Еще одна удивительная особенность — способность поворачивать задние лапы почти на 180 градусов. Благодаря этому какомицли могут стремительно спускаться вниз головой по деревьям и скалам, сохраняя надежное сцепление когтей и подушечек лап с поверхностью.
Хотя какомицли являются коренными обитателями Северной Америки, они остаются чрезвычайно скрытными и плохо изученными. Эти животные предпочитают одиночный образ жизни и проявляют активность от заката до рассвета, а пик их охоты приходится на самые темные часы ночи. Именно поэтому каждая новая встреча с ними в дикой природе представляет большой интерес для биологов и природоохранных организаций.
Исследователи из МИЭМ ВШЭ и ИПКОН РАН разработали новую математическую модель мониторинга, которая позволяет фиксировать источник опасных подземных вибраций в реальном времени. Технология поможет снизить риск повреждения зданий, дорог и другой инфраструктуры рядом с карьерами и шахтами.
Швейцарские биологи выяснили, зачем обыкновенные сипухи носят демаскирующее белое оперение. В полнолуние белые хищники выстраивают траекторию полета так, чтобы отражать свет на добычу и провоцировать у грызунов реакцию оцепенения. Подобная тактика позволила белым самцам добывать больше пищи и тратить на охоту меньше времени по сравнению с их рыжими сородичами.
Система доставки грузов с орбиты Starfall может приземлить тонну груза в любое место на нашей планете. Однако вскоре на базе сверхтяжелой ракеты и корабля Starship компания Илона Маска планирует развернуть систему доставки намного большей грузоподъемности. Согласно утечкам в СМИ, ею активно интересуются американские военные.
Паразитические организмы иногда не учитывают, что сами могут оказаться целью паразита более высокого уровня. Сосредотачивая все свои силы на инфицировании и размножении, они остаются беззащитными перед агрессивным специализированным нахлебником.
Интригующие испытания высотного ракетного двигателя Raptor Vacuum для корабля Starship, верхней ступени сверхракеты Илона Маска, парадоксальны. Его работа на уровне моря уже сама по себе загадка. Ведь, по классическим представлениям, высотные двигатели на уровне моря корректно не работают. А сопло RaptorVAC на наземном стенде извергает реактивную струю без всяких признаков нарушения работы. Как такое может быть?
В нижних и верхних слоях Урана астрономы впервые зарегистрировали угарный газ и циановодород. Новые данные указали на то, что недра планеты могут быть значительно обогащены кислородом. Это открытие поможет разрешить давнюю загадку о том, сформировался ли Уран иначе, чем его ближайший сосед Нептун, или их образование шло по схожему сценарию.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
15 Июня, 2016
Чем вреден фастфуд
18 Января, 2020
Крещенская прорубь: Церковь против, а наука — нет
9 Января, 2014
Идеальные миры
16 Апреля, 2015
Вампиры народов мира
10 Октября, 2014
Консерваторы опасливее либералов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии