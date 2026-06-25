Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Карта топливного шока: где дизель подорожал сильнее всего из-за кризиса в Ормузском проливе
С начала войны с Ираном топливные рынки находятся под давлением: опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти подтолкнули цены на энергоносители вверх.
Новая инфографика, созданная на основе данных Global Petrol Prices, показывает, как изменились цены на дизельное топливо в период с 23 февраля по 1 июня 2026 года, и позволяет увидеть, где последствия конфликта для топливных рынков проявились наиболее остро.
В отличие от бензина, дизельное топливо тесно связано с грузовыми перевозками, сельским хозяйством, промышленным производством и строительством, поэтому его стоимость считается важным индикатором более широкого экономического давления.
Данные показывают, насколько по-разному страны пережили этот ценовой шок. Если в значительной части Азии, Океании и некоторых странах Африки цены на дизель резко выросли, то во многих европейских экономиках рост оказался значительно более умеренным. Эти различия во многом объясняются государственной ценовой политикой, топливными субсидиями и уровнем собственного производства энергоресурсов.
В то же время ряд крупных нефтедобывающих государств, включая Саудовскую Аравию, Кувейт, Оман и Алжир, не зафиксировали роста цен на дизельное топливо. Это подчеркивает, насколько внутреннее производство нефти и государственное регулирование цен способны защитить потребителей от глобальных потрясений.
Наиболее значительный рост цен на дизель наблюдался в ряде импортозависимых экономик. Лидером рейтинга стал Лаос, где стоимость дизельного топлива увеличилась на 149,7%. За ним следуют Фиджи (+110,1%), Мьянма (+85,6%) и Лесото (+84,4%).
Более чем на 60% цены выросли также в Индонезии, Объединенных Арабских Эмиратах, Новой Зеландии, Перу, Малайзии и Танзании. Эти показатели значительно превышают рост, зафиксированный в большинстве развитых стран, и наглядно демонстрируют, насколько по-разному глобальные энергетические потрясения влияют на отдельные экономики.
Исследователи из МИЭМ ВШЭ и ИПКОН РАН разработали новую математическую модель мониторинга, которая позволяет фиксировать источник опасных подземных вибраций в реальном времени. Технология поможет снизить риск повреждения зданий, дорог и другой инфраструктуры рядом с карьерами и шахтами.
Швейцарские биологи выяснили, зачем обыкновенные сипухи носят демаскирующее белое оперение. В полнолуние белые хищники выстраивают траекторию полета так, чтобы отражать свет на добычу и провоцировать у грызунов реакцию оцепенения. Подобная тактика позволила белым самцам добывать больше пищи и тратить на охоту меньше времени по сравнению с их рыжими сородичами.
Система доставки грузов с орбиты Starfall может приземлить тонну груза в любое место на нашей планете. Однако вскоре на базе сверхтяжелой ракеты и корабля Starship компания Илона Маска планирует развернуть систему доставки намного большей грузоподъемности. Согласно утечкам в СМИ, ею активно интересуются американские военные.
Паразитические организмы иногда не учитывают, что сами могут оказаться целью паразита более высокого уровня. Сосредотачивая все свои силы на инфицировании и размножении, они остаются беззащитными перед агрессивным специализированным нахлебником.
Интригующие испытания высотного ракетного двигателя Raptor Vacuum для корабля Starship, верхней ступени сверхракеты Илона Маска, парадоксальны. Его работа на уровне моря уже сама по себе загадка. Ведь, по классическим представлениям, высотные двигатели на уровне моря корректно не работают. А сопло RaptorVAC на наземном стенде извергает реактивную струю без всяких признаков нарушения работы. Как такое может быть?
В нижних и верхних слоях Урана астрономы впервые зарегистрировали угарный газ и циановодород. Новые данные указали на то, что недра планеты могут быть значительно обогащены кислородом. Это открытие поможет разрешить давнюю загадку о том, сформировался ли Уран иначе, чем его ближайший сосед Нептун, или их образование шло по схожему сценарию.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
18 Ноября, 2016
Топ-5 самых жутких экзопланет
6 Августа, 2020
С точки зрения науки: взрыв в Бейруте
10 Июня, 2015
Необычные музыкальные инструменты
22 Мая, 2016
Очень необычная медицина прошлого
23 Декабря, 2016
Продать себя задорого. Не пытайтесь повторить!
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии