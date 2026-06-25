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Карта топливного шока: где дизель подорожал сильнее всего из-за кризиса в Ормузском проливе

С начала войны с Ираном топливные рынки находятся под давлением: опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти подтолкнули цены на энергоносители вверх.

Карта топливного шока: где дизель подорожал сильнее всего из-за кризиса в Ормузском проливе / © Visual Capitalist

Новая инфографика, созданная на основе данных Global Petrol Prices, показывает, как изменились цены на дизельное топливо в период с 23 февраля по 1 июня 2026 года, и позволяет увидеть, где последствия конфликта для топливных рынков проявились наиболее остро.

В отличие от бензина, дизельное топливо тесно связано с грузовыми перевозками, сельским хозяйством, промышленным производством и строительством, поэтому его стоимость считается важным индикатором более широкого экономического давления.

Данные показывают, насколько по-разному страны пережили этот ценовой шок. Если в значительной части Азии, Океании и некоторых странах Африки цены на дизель резко выросли, то во многих европейских экономиках рост оказался значительно более умеренным. Эти различия во многом объясняются государственной ценовой политикой, топливными субсидиями и уровнем собственного производства энергоресурсов.

В то же время ряд крупных нефтедобывающих государств, включая Саудовскую Аравию, Кувейт, Оман и Алжир, не зафиксировали роста цен на дизельное топливо. Это подчеркивает, насколько внутреннее производство нефти и государственное регулирование цен способны защитить потребителей от глобальных потрясений.

Наиболее значительный рост цен на дизель наблюдался в ряде импортозависимых экономик. Лидером рейтинга стал Лаос, где стоимость дизельного топлива увеличилась на 149,7%. За ним следуют Фиджи (+110,1%), Мьянма (+85,6%) и Лесото (+84,4%).

Более чем на 60% цены выросли также в Индонезии, Объединенных Арабских Эмиратах, Новой Зеландии, Перу, Малайзии и Танзании. Эти показатели значительно превышают рост, зафиксированный в большинстве развитых стран, и наглядно демонстрируют, насколько по-разному глобальные энергетические потрясения влияют на отдельные экономики.