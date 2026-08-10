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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
10 августа, 07:28
Рейтинг: +693
Посты: 986

«Джеймс Уэбб» запечатлел космический «сундук с сокровищами»

Новый снимок, сделанный космическим телескопом «Джеймс Уэбб» позволил в мельчайших деталях рассмотреть удивительно красочный космический «сундук с сокровищами» — необычную структуру в расположенной неподалеку туманности Киля, находящейся примерно в 7500 световых годах от Земли.

Сообщество
# ESA
# Джеймс Уэбб
# звёзды
# космос
Кометная глобула в туманности Киля / © ESA / Webb, NASA & CSA, M. Reiter. Acknowledgements: M. H. Özsaraç
Кометная глобула в туманности Киля / © ESA / Webb, NASA & CSA, M. Reiter. Acknowledgements: M. H. Özsaraç

Так называемый «Сундук с сокровищами» на самом деле представляет собой кометную глобулу в туманности Киля. Кометными глобулами называют изолированные облака газа и пыли с плотной темной головной частью и вытянутым хвостом. Обычно такие облака действительно напоминают кометы — отсюда и их название. Но в случае с «Сундуком с сокровищами» сходство получилось совершенно иным: структура напоминает открытый сундук. Как это часто бывает в фильмах или телесериалах, крышка сундука распахивается, открывая что-то яркое и сияющее — словно намекая на скрытое внутри сокровище.

Кометная глобула в туманности Киля / © ESA / Webb, NASA & CSA, M. Reiter. Acknowledgements: M. H. Özsaraç
Кометная глобула в туманности Киля / © ESA / Webb, NASA & CSA, M. Reiter. Acknowledgements: M. H. Özsaraç

«Однако в этом сундуке нет ни драгоценностей, ни золотых монет, — отметили специалисты Европейского космического агентства (ESA). — Вместо них внутри находится компактное скопление молодых звезд».

Именно эти юные светила, спрятанные внутри «Сундука с сокровищами», заставляют его сиять. Камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), установленная на телескопе «Джеймс Уэбб», способна увидеть их сквозь окружающую космическую пыль.

По оценкам исследователей, звездное скопление внутри «Сундука» насчитывает около 70 звезд. Самая массивная из них относится к редкому спектральному классу O и примерно в 19 раз тяжелее Солнца.

Предполагается, что возраст скопления составляет около 1,3 миллиона лет, хотя предыдущие оценки давали гораздо меньшую цифру — всего около 100 тысяч лет. В любом случае по астрономическим меркам это исключительно молодое звездное скопление.

Со временем излучение молодых звезд рассеет окружающую пыль, и все звездное скопление постепенно предстанет перед наблюдателями во всей полноте.

Как и за всеми впечатляющими снимками «Джеймса Уэбба», за этим изображением стоит важная научная работа. В случае «Сундука с сокровищами» ученые исследуют его, чтобы лучше понять, каким образом молодые звезды в огромной туманности Киля поглощают газ из окружающего пространства и выбрасывают его обратно в окружающую среду.

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