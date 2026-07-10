Видео: самец гуся напал, затем повалил мужчину и ушел хвастаться перед своей самкой

В соцсетях распространяется ролик, на котором самец гуся набрасывается на мужчину рядом со своей партнершей. Когда человек опускается на землю, птица прекращает атаку и возвращается к самке. Со стороны это выглядит как торжество победителя, но поведение гуся объясняется защитой пары и территории.

Самец гуся отгоняет мужчину от своей партнерши, после чего возвращается к ней / © sco-go, Reddit

На коротком видео мужчина оказывается рядом с двумя домашними гусями. Самец вытягивает шею, преследует человека и несколько раз бьет его клювом. После того как мужчина ложится на землю, птица теряет к нему интерес и возвращается к партнерше. Точное место и время съемки установить не удалось, а ролик распространяют многочисленные страницы без ссылки на первоисточник.

Самец гуся отгоняет мужчину от своей партнерши, после чего возвращается к ней / © sco-go, Reddit

Такое поведение особенно характерно для периода размножения. Самцы гусей охраняют партнерш, гнезда и участки вокруг них, нападая не только на других птиц, но и на животных или людей. Исследования показывают, что защита партнера помогает самке спокойнее кормиться и накапливать ресурсы перед откладыванием яиц. У гусей часто складываются устойчивые пары, сохраняющиеся много лет.