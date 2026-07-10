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Видео: самец гуся напал, затем повалил мужчину и ушел хвастаться перед своей самкой
В соцсетях распространяется ролик, на котором самец гуся набрасывается на мужчину рядом со своей партнершей. Когда человек опускается на землю, птица прекращает атаку и возвращается к самке. Со стороны это выглядит как торжество победителя, но поведение гуся объясняется защитой пары и территории.
На коротком видео мужчина оказывается рядом с двумя домашними гусями. Самец вытягивает шею, преследует человека и несколько раз бьет его клювом. После того как мужчина ложится на землю, птица теряет к нему интерес и возвращается к партнерше. Точное место и время съемки установить не удалось, а ролик распространяют многочисленные страницы без ссылки на первоисточник.
Такое поведение особенно характерно для периода размножения. Самцы гусей охраняют партнерш, гнезда и участки вокруг них, нападая не только на других птиц, но и на животных или людей. Исследования показывают, что защита партнера помогает самке спокойнее кормиться и накапливать ресурсы перед откладыванием яиц. У гусей часто складываются устойчивые пары, сохраняющиеся много лет.
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Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Торжественная церемония прошла в Пекине, на совместном заседании ведущих научных организаций Китая и XI съезда Китайской ассоциации науки и техники. Вручал награды председатель КНР Си Цзиньпин. Оганов получил премию за научно-техническое сотрудничество. Эта награда считается одной из самых престижных в сфере науки.
Готовность к браку — это сочетание мотивов, знаний, навыков и качеств личности, которые обеспечат построение узаконенных отношений с любимым человеком. Исследователи из МГППУ выявили, как отличаются способность к эмпатии, коммуникативная компетентность, хозяйственно-бытовые навыки и распределение ролей в семье у людей в браке, сожителей и у людей без постоянного партнера для совместного проживания.
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