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Бывший агент ФБР украл криптовалюту почти на миллион долларов у подозреваемого из России, но попался из-за запроса в ChatGPT
Бывший агент ФБР Патрик Стивен Яроч расследовал деятельность некого человека, связанного с Россией. В закрытых базах ФБР он нашел данные кошельков, получил к ним доступ и украл около одного миллиона долларов
Яроч работал в Бостонском подразделении ФБР с 2017 по 2025 год. История с кражей началась в 2024 году. Мужчина возмутился, что ФБР не блокировало криптовалютные счета фигуранта расследования. Так как Яроч имел доступ к особо конфиденциальной информации, он нашел данные о криптовалютных кошельках во внутренних системах ФБР. Мужчина запомнил сид-фразы (последовательности слов, необходимые для доступа к кошелькам). Также он создал свой личный криптокошелек, на который около 10 раз переводил средства.
Однако вскоре его замучала совесть. Яроч связался с сотрудником Министерства юстиции США. Во время встречи мужчина рассказал о своих действиях с криптовалютными кошельками. Сотрудник министерства посоветовал найти адвоката и признаться.
В итоге Яроч связался с руководством ФБР. Вскоре в его доме прошли обыски. Среди прочего, следователи изучили переписку мужчины с ChatGPT. Яроч спрашивал, как инвестировать или потратить один миллион долларов. Также бывший агент ФБР интересовался переездом в Европу. В тот момент он уже запланировал семейную поездку в Португалию. При этом Яроч утверждал, что не собирался переводить туда деньги.
Как установили следователи, на счет Suilend Яроч перевел около 1,02 миллиона долларов. Во время предварительной проверки на этом счете обнаружили около 934 тысяч долларов. Еще около 188 тысяч находилось на его счете в Kraken. Это не означает, что мужчина украл криптовалюту на эту сумму. Он утверждал, что смешивал криптовалюту с личными средствами. Кроме того, стоимость цифровых активов постоянно меняется.
Яроча уволили и арестовали. Позднее ему предъявили обвинение. Большую часть криптовалюты власти перевели на государственные счета.
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