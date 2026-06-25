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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
25 июня, 07:00
Рейтинг: +1208
Посты: 2742

«Евклид» получил самый детализированный снимок центра Млечного Пути за всю историю наблюдений

Чуть более суток космический телескоп «Евклид» Европейского космического агентства (ESA) был направлен на относительно близкую и чрезвычайно яркую внутреннюю область нашей галактики — балдж Млечного Пути. За это время обсерватория успела создать крупнейшее и наиболее детализированное изображение галактического центра за всю историю наблюдений.

Сообщество
# ESA
# галактики
# Евклид
# космос
# телескопы
«Евклид» получил самый детализированный снимок центра Млечного Пути за всю историю наблюдений / © ESA / Euclid / Euclid Consortium / NASA, CFHT, image processing by J.-C. Cuillandre and E. Bertin (CEA Paris-Saclay)
«Евклид» получил самый детализированный снимок центра Млечного Пути за всю историю наблюдений / © ESA / Euclid / Euclid Consortium / NASA, CFHT, image processing by J.-C. Cuillandre and E. Bertin (CEA Paris-Saclay)

В этом «переполненном сердце» Млечного Пути, как его называют в ESA, сосредоточено более 60 миллионов звезд. Никогда прежде центральная область нашей галактики не выглядела столь впечатляюще: бескрайнее море света и красок, где почти невозможно найти участки пустого пространства.

Полное изображение имеет разрешение 18 000 × 18 000 пикселей, что соответствует колоссальным 324 мегапикселям.

Хотя основная задача телескопа «Евклид» — наблюдение чрезвычайно далеких объектов Вселенной, а не собственной галактики, его камера видимого диапазона обладает исключительно высоким разрешением и чувствительностью, благодаря чему прекрасно подходит практически для любых астрономических исследований.

Особенно важно то, что система съемки «Евклида» способна наблюдать звезды напрямую, даже если они расположены сравнительно близко, не ослепляясь их ярким светом. Это позволяет ученым использовать метод гравитационного микролинзирования для поиска экзопланет — объектов, которые обычно крайне трудно обнаружить из-за их тусклости и близости к гораздо более ярким родительским звездам.

Новая съемка имеет огромное научное значение именно в этом направлении. Она позволила исследователям изучать явления микролинзирования в значительно более мелком масштабе, когда роль гравитационных линз играют отдельные звезды и экзопланеты внутри нашей галактики.

Местоположение обзора телескопа «Евклид» / © ESA / Euclid / Euclid Consortium / NASA, CFHT, image processing by J.-C. Cuillandre and E. Bertin (CEA Paris-Saclay)
Местоположение обзора телескопа «Евклид» / © ESA / Euclid / Euclid Consortium / NASA, CFHT, image processing by J.-C. Cuillandre and E. Bertin (CEA Paris-Saclay)

По данным ESA, грандиозная фотография была получена в ходе 26-часового наблюдения 23 марта 2026 года. Изображение представляет собой мозаику из девяти отдельных кадров. Каждый из них охватывает участок неба, превышающий по площади полный диск Луны.

По уровню детализации и чувствительности камера видимого диапазона телескопа «Евклид» сопоставима с камерой Wide Field Camera космического телескопа «Хаббл». Однако главное преимущество «Евклида» заключается в масштабе обзора. Каждый его снимок, получаемый всего за несколько часов, охватывает область неба, которая примерно в 270 раз больше поля зрения «Хаббла».

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