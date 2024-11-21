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Робопес впервые пробежал марафон
Робот-собака RAIBO2, созданная инженерами Южнокорейского передового института науки и технологий (KAIST), стала первым четвероногим роботом, который преодолел полноценный марафон на дистанцию 42 километра и 195 метров в официальных соревнованиях.
По данным KAIST, RAIBO2 пробежал марафон за четыре часа, 19 минут и 52 секунды.
Правда, этот результат далек от чемпионского: первое место среди участников-людей в забеге занял спортсмен, преодолевший ту же дистанцию за два часа, 36 минут и 32 секунды.
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