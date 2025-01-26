Как эволюция объясняет чихание человека, когда мы смотрим на Солнце?

Четверть всех людей, взглянув на солнце, чихают, о чем мы знаем со школьной скамьи. Это выглядит неэффективной привычкой: чихание демаскирует охотника, на секунду дезориентирует, поэтому непонятно, как мог образоваться такой передающийся по наследству рефлекс. Но все же, эволюция дала многим из нас такую особенность совсем не на пустом месте.

В романе Ивана Тургенева «Отцы и дети» есть фраза: «Я гляжу в небо только тогда, когда хочу чихнуть, — проворчал Базаров». Она кратко описывает проблему, которую впервые поднял еще Аристотель: заметная часть людей, взглянув на солнце, непроизвольно чихают. Но зачем?

Ученые обратились к анализу именно потому, что вообще-то это не слишком удобная особенность. Боевые пилоты, особенно истребителей, при резком маневрировании могут перейти из затененной зоны под прямой солнечный свет. Затем у них происходит чихание, после которого они доли секунды так себе видят. В ближнем истребительном бою плохо видеть даже долю секунды — сомнительное удовольствие. Причем никакие светофильтры, которыми исследователи пытались смягчить ситуацию, не работают. Длина волны излучения на процесс не влияет — только изменение его силы.

На первый взгляд, основную часть истории человечества эта ситуация была еще грустнее. Допустим, вы подкрадываетесь к слону с копьем, как пигмеи в джунглях делали еще в XX веке. И тут случайный луч солнца попал в глаз: вы чихнули. Слон, естественно, побежал до того, как вы подобрались к нему достаточно близко. В итоге вместо короткой охоты придется бежать за ним через джунгли часа четыре, что при длине ног пигмея довольно хлопотно. Ясно, что наши собственные чернокожие предки, охотившиеся на мамонтов, тоже рисковали.

Риски сохранились и сегодня, причем не только для боевых пилотов. Поворачивающий на перекрестке или выезжающий из плохо освещенного тоннеля водитель, чихнув, какое-то время тоже может плохо видеть дорогу. При инъекции в глаз во время операции человек тоже может чихнуть. Если в этот момент в глазу была часть медицинского инструмента — он может пострадать, поэтому лучше предупредить медперсонал о наличии у вас такой особенности.

Первым, весьма вероятным объяснением может быть простой, слепой эволюционный случай. Ученые считают, что за чихание в этом случае отвечает сигнал, идущий по носоресничному нерву к носу. Такая странная «связь» может быть следствием генетической ошибки, мутации, не имеющей ни сильно позитивного, ни сильно негативного значения. Подобных вариаций множество: есть люди с чем-то вроде недлинных перепонок между пальцами рук, есть люди, у которых большой палец ноги выступает вперед дальше остальных. Это просто единичные мутации, нейтральные с точки зрения нашей приспособленности.

Сходная уже известна для чихания: «секс-чихание». Во время возбуждения или оргазма некоторые люди непроизвольно чихают. Причиной считается наличие эректильной ткани в носу: от возбуждения она расширяется, заставляя нос реагировать. Ясно, что пользы от этого нет, но и вреда немного.

И все-таки теоретически смысл в «световом чихании» тоже может быть. После него человек быстрее адаптируется к резкой смене освещения.

Еще при чихании слизистая увлажняется. Из научных работ известно, что 94% носителей этой мутации — белые. А их предки десятки тысяч лет жили в ледниковой Европе, где в силу крайне холодного климата было очень сухо и часто почти бесснежно зимой. Судя по кернам из гренландских льдов той эпохи, в воздухе было на порядки больше пыли, чем в наши дни. В такой обстановке чихнуть по окончании очередной пыльной бури могло быть здравой идеей.